Pechino Express 10, al via le riprese: ecco in anteprima le tappe della nuova edizione

In anteprima le tappe della nuova edizione di Pechino Express 10, al via le riprese.

A breve inizieranno le riprese della decima stagione di Pechino Express, con una nuova tappa molto interessante.

Le coppie protagoniste si dovranno cimentare nelle loro missioni in posti letteralmente incantevoli.

Cos’é Pechino Express

Pechino Express è un reality show italiano in onda dal 2012 al 2020 su Rai 2 e dal 2022 su Sky Uno e in streaming su Now, ed è un adattamento del format belga-olandese Peking Express creato da Ludo Poppe. Il format del programma consiste in una gara tra coppie di conoscenti, famosi e non, che si sfidano lungo un percorso di circa 7 000 chilometri per raggiungere una determinata meta in un viaggio a tappe di alcuni giorni. Ogni concorrente ha a disposizione una dotazione minima contenuta in uno zaino e un euro al giorno in valuta locale con cui dovrà soddisfare i suoi bisogni primari.

Le nuove tappe di Pechino Express

Le coppie protagoniste dovranno impegnarsi nelle loro missioni in luoghi incantevoli, dall’America Latina all’Asia. Il percorso di gara dell’ultima edizione è iniziato in Turchia ed ha attraversato altri tre Paesi, ossia l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi Uniti.

Di recente è stata spoilerata, in modo del tutto casuale, quella che potrebbe essere una delle nuove tappe dei prossimi concorrenti. Un utente si trovava a Laos in vacanza ed ha trovato uno dei cartelli tipici del reality show. Dunque il programma molto probabilmente potrebbe tornare in Asia.

Il Laos è un Paese del Sudest asiatico, attraversato dal fiume Mekong e famoso per il territorio montuoso, l’architettura coloniale francese, gli insediamenti tribali sulle colline e i monasteri buddisti.

Vientiane, la capitale, ospita il monumento a That Luang (dove un reliquiario contiene quello che si crede essere lo sterno di Buddha), l’arco monumentale in ricordo della guerra di Patuxal e il Talat Sao (mercato mattutino), un complesso di banchetti che vendono cibo ed abbigliamento e oggetti artigianali. Infatti, la città di Vientiane è un luogo che si adatta perfettamente al format di Pechino Express ed è necessario solamente attendere delle comunicazioni ufficiali da parte del programma, per scoprire se lo spoiler sia vero o meno.

La precedente edizione di Pechino Express è stata vinta dalla coppia di attori Alessandro Sampaoli e Debora Villa.