Con 20 chili in meno è irriconoscibile: la star torna a mostrarsi e stende tutti

E’ una star nel mondo dello spettacolo, oggi tornata a mostrarsi con 20 chili in meno. La celebrità è irriconoscibile, ed ora ha steso tutti.

Nel mondo dello spettacolo molte star hanno, per vari motivi, dei cambiamenti importanti. I fans spesso stentano anche a riconoscerli.

La celebrity di cui parliamo oggi ha pubblicato delle foto che hanno lasciato tutti, fans e addetti ai lavori, davvero a bocca aperta.

Nancy Coppola, la trasformazione dopo l’Isola

Parliamo di Nancy Coppola, uno dei naufraghi partecipanti all’edizione del 2017 dell’Isola dei Famosi.

Ai tempi del reality media e haters misero in evidenza le forme dell’artista, puntando sui chili di troppo, e criticando il fatto che fosse la sola concorrente a non aver perso peso durante la difficile permanenza sull’Isola – dove notoriamente non si mangia quasi nulla, e molti concorrenti tornano con parecchi chili in meno.

La cantante, amatissima dal pubblico, terminata l’esperienza del reality è tornata alla realtà e nel 2019 si è sottoposta ad un intervento di cui parlò al tempo con i followers in maniera pubblica “Questa mattina la vostra Mamma Cantante andrà a sottoporsi ad un BENDAGGIO GASTRICO per tornare a piacersi”, aggiungendo poi “Mi riprendo la mia vita affrontando un piccolo intervento per tornare ad accettare il mio corpo dopo due amate e desiderate gravidanze…“.

A seguito dell’intervento, Nancy ha postato delle foto del suo cambiamento, con ben 20 chili in meno addosso, spiegando che “non è stata una passeggiata, assolutamente. Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata e posso gridarlo a chi già dal primo momento mi ha criticata… – scrive – CE L’HO FATTA ! Meno 20 kg. Grazie a tutti per il sostegno e l’appoggio che mi date giorno dopo giorno”

La cantante è mamma di due bambini, ed ha parlato anche in tv della sua esperienza. Nello specifico, Nancy ha spiegato perché abbia scelto di arrivare al bendaggio gastrico “In dieci anni ho sempre cercato di fare diete sane con i nutrizionisti – svela l’ex naufraga – ma essendo sempre fuori casa per lavoro ho sempre trovato fatica a seguirle, quindi ho deciso di sottopormi a questa operazione“.

Nel frattempo la cantante ora si gode la gioia di vedersi più bella e in salute, come dimostrano le foto che pubblica sui suoi profili, sia con i vestiti di scena, durante le sue performances lavorative, che in costume nei momenti di vita privata. Questi ultimi in particolare, hanno scatenato i commenti dei followers, che hanno notato la sua nuova forma.