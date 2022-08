GF VIP, ex vippona confessa i rimpianti dopo il reality: “mi ha distrutta”

L’ ex vippona dopo aver partecipato a reality, si confessa e si sfoga con i suoi fan; lo rifarebbe subito ma l’ esperienza l’ ha distrutta.

Attrice, conduttrice e modella britannica naturalizzata italiana si confessa con il pubblico ed esprime i suoi sentimenti senza remore dopo aver partecipato al GF VIP. Sicuramente parteciperebbe di nuovo ma ha grandi rimpianti.

Dopo vent’anni di carriera come attrice, divenuta molto popolare con il personaggio interpretato nella fiction “Elisa di Rivombrosa“, per la nostra “Vippona” si sono aperte le porte dei reality show. E’ stata una delle protagoniste della “terza edizione” del GF VIP dove viene ricordata soprattutto la sua relazione con l’ ex velino Elia Fongaro.

Chi è la Vip misteriosa?

Iniziamo col dire che abbiamo a che fare con una donna di nobili origini, la sua è una famiglia dell’ aristocrazia anglo-irlandese che risale come addirittura al XV secolo, discendente dal ramo “Lord of the Isles”: lei è Jane Alexander.

Intervistata dalla rivista Diva e Donna, l’ attrice ha parlato in modo più approfondito della sua esperienza al GP VIP. Dice che lo rifarebbe subito e che tutti, una volta nella vita dovrebbero provare quel tipo di esperienza. Vivere in maniera surreale, chiusi in un ambiente con persone sconosciute dove per un periodo, vengono abbandonati tutti i pensieri quotidiani e comuni a tutti noi.

La vip racconta che a seguito di questa partecipazione, il suo lavoro ha subito un fermo pesante di due anni che l’ ha distrutta come attrice ma sicuramente tornerebbe dentro la casa anche subito.

Durante l’ intervista le è stato chiesto di raccontare il suo rapporto con gli altri abitanti della casa; si è trovata bene ed ha instaurato un buon rapporto con alcune persone ma fuori la casa le stesse persone non si sono rivelate sincere. Non si tratta di cattiveria ma sicuramente la maggior parte della gente che partecipa a questi reality, si pone degli obiettivi, fa dei piani per il futuro in base a questa esperienza, mentre lei, Jane, non aveva nessun secondo fine.

Ma perché un personaggio come Jane decide di partecipare al GP Vip?

Jane Alexander ha confessato di aver voluto partecipare al questo tipo di reality perché affascinata, lo vedeva come un esperimento sociale e non ha potuto fare a meno di accettare l ‘invito. Per queste partecipazioni inoltre, si viene pagati e se anche molti lo negano, dicono una falsità!

Cosa racconta ancora della sua relazione con l’ ex velino?

E’ stata un’ esperienza di cui aveva bisogno in quel momento; ha perso la testa ed ha seguito il suo istinto senza badare a nulla e senza pensare al futuro o q qualche conseguenza. Questo però, le ha fatto capire che in quei momenti, dove ti senti rapita, dovresti non fare nulla e non agire d’ istinto. Per questo non ama parlare di lui, Elia Fongaro, ne di quella storia. Non si sentono più e non intende pensarci più.

La ex concorrente del GF Vip, ha raccontato di aver superato la sua dipendenza dall’ alcool con tanta tenacia, non tocca più neanche un bicchiere di vino da tre anni. Dopo essere uscita dal reality, si è riavvicinata al suo compagno storico Gianmarco Amicarelli con cui ha condiviso la sua vita per anni.