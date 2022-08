Incontri fortunati oggi per 4 segni zodiacali: scopri se il tuo è tra questi

Siamo e metà della terza settimana di agosto, ed oggi per 4 segni si nascondono degli incontri fortunati. Scopri se tra questi c’è il tuo lui.

In questa giornata di giovedì 18 agosto, le stelle si focalizzano sugli incontri con la dea bendata. Vediamo cosa vogliono dirci.

Eccoci arrivati a metà agosto, e tutti noi speriamo che vi troviate in vacanza in qualche bel posto, o che le ferie siano comunque andate bene. Vi siete riposati?

Oroscopo di giovedì 18 agosto, incontri fortunati in arrivo

I nati il 18 Agosto sono del segno zodiacale del Leone, e il loro Santo Protettore è San Sebastiano. I nati in questa data, cercano di non farsi assorbire da ciò che è intorno a loro, soprattutto problemi, ma coltivano dentro di sé molte caratteristiche profonde e creative.

In questo giorno sono nati molti personaggi famosi come l’economista Carlo Cottarelli, gli attori Sergio Castellitto, Edward Norton e il mitico Robert Redford, Geppi Cucciari, il cantante Mika, gli scrittori Luciano De Crescenzo ed Elsa Morante, il regista Roman Polanski, ed il grande calciatore Gianni Rivera.

Le stelle per la giornata di oggi, giovedì 18 agosto, vogliono dire qualcosa ad alcuni amici segni. Ma sono buone notizie, quindi…mettetevi comodi e leggiamo insieme cosa hanno da dirci!

L‘Ariete è decisamente a favore del sole, che vi bacerà per tutto il giorno. La giornata sarà davvero sorridente, in stile vacanziero, carica di passione e grande fascino in tema amoroso. Questo significa momenti bollenti, ma anche la voglia di mettere radici più forti.

Gli amici del Cancro sono in giornata davvero da pollice alzato. Le stelle vi sostengono nelle scelte, e vi proteggono da eventuali sbagli. Ma anche per voi la differenza si sente in ambito amoroso, dove finalmente potrete osare senza paura. Se siete single, fatevi avanti!

La Luna coccola gli amici dello Scorpione, che vivranno una giornata piena di sprint e voglia di fare. Il fascino che da sempre contraddistingue lo Scorpione, oggi brillerà ancora di più. Le stelle vi fanno osare anche in campo economico, quindi via libera a qualche spesa pazza, che da tanto desiderate.

Gli amici dei Pesci sono in pieno mood vacanziero. La Luna strizza l’occhiolino anche a voi, e verrà fuori tutto il fascino e la voglia di vivere finalmente con leggerezza un amore a cui tenete molto. Le stelle appoggiano le scelte, sia per i single che per chi è già in coppia. Insomma, avanti tutta senza paura.

E allora…c’è il vostro Lui tra i segni fortunati?