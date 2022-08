Lasci lo sportello della lavastoviglie aperto dopo il lavaggio? Potrebbe non essere una buona idea

Se sei tra quelli che lascia lo sportello della lavastoviglie aperto dopo il lavaggio fai attenzione, perché potrebbe non essere una buona idea.

Chi di noi ha una lavastoviglie, avrà sicuramente questo dilemma. Lasciare aperto o chiuso il macchinario a ciclo finito?

A quanto sembra, per ottimizzare al massimo le prestazioni dell’elettrodomestico, bisogna fare attenzione a questo importante passaggio finale.

Quando aprire la lavastoviglie e perché

Gli specialisti di migliorelavastoviglie.it hanno chiarito come comportarsi a fine ciclo, e quando è più corretto aprire la lavastoviglie.

Sarà capitato a tutti, alla fine del ciclo impostato della lavastoviglie, di chiedersi se aprire subito lo sportello dell’elettrodomestico, oppure attendere. Le domande in questo senso sono molte, e molti ancora i dubbi. Vediamo di chiarirli insieme.

Al termine del ciclo di lavaggio utilizzato, è importante sapere cosa fare, in modo da avere stoviglie perfettamente pulite e asciugate, ma anche per evitare il formarsi di batteri ed altri agenti patogeni che possono nascondersi nelle guarnizioni e nei filtri dell’elettrodomestico.

Una volta concluso il ciclo di lavaggio, e sentito il famoso “beep”, il segnale acustico che ci avvisa della fine del giro impostato, è importante fare attenzione alle tempistiche da seguire. Aperto lo sportello, sicuramente uscirà parecchio vapore. E’ importante lasciare asciugare naturalmente le stoviglie, che inizialmente saranno ancora umide a causa della quantità di vapore che le circonda a fine lavaggio. Per lasciare evaporare al meglio il vapore, è importante in questo momento avere una finestra aperta, che aiuterà a velocizzare il passaggio.

Ma c’è una domanda precisa, ovvero quando aprire lo sportello dal momento in cui termina il ciclo? I ricercatori hanno scoperto che nella lavastoviglie si possono annidare batteri, muffe e funghi a seguito dell’azione dell’acqua utilizzata, a maggior ragione con il contatto di alimenti eventualmente contaminati. Le analisi delle microparticelle presenti in tutte le componenti interne del macchinario, hanno evidenziato Candida, Escherichia coli, Pseudomonas e Acinetobacter.

“Si tratta di sostanze che entrando in contatto con soggetti con il sistema immunitario compromesso potrebbero causare gravi conseguenze“, spiega il sito. Per evitare quindi il rischio di contatto con funghi e batteri, è bene attendere che la lavastoviglie si sia raffreddata “basta una mezz’ora circa al termine dello spegnimento dell’apparecchio per eliminare il pericolo anche solo teorico che si annida tra le giunture della macchina. Aspettare che la lavastoviglie si raffreddi, qualche minuto lasciata aperta, e poi possiamo finalmente mettere di nuovo a posto le stoviglie“.