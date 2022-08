Nicholas Perry prima e dopo, ecco come è cambiato il corpo del re delle abbuffate su YouTube

Il corpo di Nicholas Perry è completamente cambiato dopo delle abbuffate su Youtube.

Il fisico del ragazzo è cambiato notevolmente da quando ha iniziato a girare i suoi video sulla piattaforma di Youtube.

Lo youtuber, nelle sue riprese, mangia qualsiasi tipo di alimento ed è diventato famoso grazie a questa particolare scelta di vita, non adatta però per una corretta alimentazione.

Nicholas Perry e le abbuffate su Youtube

Nikocado Avocado, alias di Nicholas Perry, è un americano di 27 anni ed è un food blogger, noto grazie ai video mukbang che pubblica sui suoi canali YouTube. Mukbang è una parola coreana che unisce le parole mangiare e broadcast ed è, in sostanza, una pratica in cui gli spettatori guardano online una persona mangiare tantissimo cibo davanti ad una webcam, mentre parla del più e del meno. Un voyeurismo nato dalla convinzione dei coreani che mangiare sia una pratica sociale e di connessione con gli altri.

Inizialmente era soltanto uno youtuber vegano ed infatti dal 2016, ha pubblicato tantissimi video che ruotavano attorno al cibo e allo stile di vita vegano. Nel settembre 2017, con un video in cui si mostrava in lacrime, aveva dichiarato di non voler più seguire questo regime alimentare e, da allora, ha reintrodotto anche gli alimenti proibiti, come carne, uova, latticini e frutti di mare. Nei video più recenti lo si vede ingurgitare soprattutto junk food, in quantità idonee a sfamare almeno 3 o 4 persone diverse.

Negli ultimi due anni, Nikocado ha guadagnato molti follower ed il suo primo profilo conta 1,72 milioni e il secondo oltre 640mila. La sua fama, però, rimane nel complesso piuttosto controversa, poiché è apprezzato per le sue abbuffate compulsive ma, al contrario, è spesso senza filtri nel linguaggio ed è noto per aver imprecato nei suoi video, così come per aver eccessivamente drammatizzato i dettagli della sua vita personale. Proprio per questo, non esistono argomenti tabù, dalla droga, al sesso, alla politica e, alcune volte, mostra comportamenti offensivi nei confronti di altre culture e religioni.

Molto probabilmente i suoi atteggiamenti sopra le righe hanno affascinato e continuano ad appassionare i suoi spettatori, insieme alle malsane abitudini alimentari e tutto ciò lo ha aiutato a far crescere il suo canale in modo esponenziale negli ultimi anni.