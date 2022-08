Il vip spara a zero su GF VIP e Signorini: “Siete davvero imbarazzanti e ridicoli”

Il Grande Fratello VIP sta per partire, ed un vip in questi giorni ha sparato a Zero sul reality e Signorini tuonando “Siete davvero imbarazzanti e ridicoli”

Il 12 settembre parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip, e le polemiche e curiosità intorno alla casa più spiata d’Italia, continuano ad infiammare il web.

La settima edizione del reality più famoso in Italia sarà anche quest’anno condotta da Alfonso Signorini, che sta svelando mano mano i nomi dei partecipanti.

GFVIP 7, Simone Rugiati al veleno

Alla nuova edizione del reality, Signorini ha arruolato come opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Il conduttore ha voluto confermato la moglie di Paolo Bonolis, mentre non ci sarà Adriana Volpe, con la quale faceva coppia la scorsa edizione e con la quale c’erano stati diversi battibecchi.

Il reality di Canale 5 è a meno di un mese dall’inizio, e tra i concorrenti scelti da Signorini sono trapelati i nomi di giovani come Chadia Rodriguez, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi, ma anche i “vipponi” quali Gegia, Wilma Goich e Charlie Gnocchi.

Il direttore di Chi si è divertito in questi mesi a dare vari indizi sui social riguardanti i partecipanti alla nuova edizione. Tra questi, ha pubblicato recentemente un cappello da cuoco, il che ha fatto immediatamente pensare ad un cuoco. Tra i nomi più gettonati che gli addetti ai lavori e i followers hanno tirato in ballo, sono stati Benedetta Parodi e Alessandro Borghese, ma anche lo chef Simone Rugiati.

Il cuoco e conduttore televisivo toscano, tirato in ballo, ha voluto rispondere sul suo canale instagram all’indiscrezione con una story, in cui ha chiaramente spiegato che non farà parte del cast del GF. Rugiati, che aveva partecipato all’Isola dei Famosi, ha scritto parole molto forti “We sfigati! Sono settimane che mi scrive gente che mi dice che farò il GF! Siete davvero imbarazzanti e ridicoli. Salutate Signorini da parte mia… Io con voi non ho nulla a che fare!”

I toni utilizzati da Rugiati ha scatenato una polemica riguardo le parole e i toni usati dal conduttore di Cuochi e Fiamme, che a molti non sono piaciuti, incluso il GFVip in persona. Gli amministratori della pagina Instagram ufficiale del programma, infatti, non hanno fatto tardare la loro risposta “Simone Rugiati e la sua educazione! da non prendere come esempio. con tutto il rispetto ma qui di ridicolo e altamente imbarazzante ci sei solo tu! buona vita caro!”