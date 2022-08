Pollo, nei supermercati più della metà contaminato dalla salmonella: ecco le marche che dovresti preferire

Una ricerca di Altroconsumo ha evidenziato tracce di salmonella in più della metà dei polli acquistati nei supermercati. Ecco la lista delle marche da preferire.

Il pollo è uno degli alimenti maggiormente consumati, per il suo utilizzo in molteplici modi e piatti. Attenzione però a quando lo acquistiamo.

L’ultimo test di Altroconsumo si è focalizzato sulla qualità del pollo che si trova sugli scaffali dei nostri supermercati.

Pollo, attenzione ecco le marche migliori

Il test si è basato su 40 prodotti a base di pollo, sia confezionati che sfusi, acquistati da Altroconsumo in supermercati, ma anche macellerie e mercati, di Roma e Milano.

I risultati del test hanno rivelato la presenza, su 40 prodotti analizzati, di 22 con tracce di Campylobacter (15 campioni) e Salmonella infantis (trovata in 7 petti di pollo), che però – come ricordato dall’associazione -sono dei “microrganismi tollerati dalla legge ma che comunque non dovrebbero essere presenti nel nostro cibo, perché potenzialmente pericolosi per la salute“.

La specifica da fare è che i batteri sono stati trovati sia in prodotti già confezionati, che in quelli di allevamenti, ma fortunatamente con la cottura ed una adeguata pulizia generale, non dovrebbero sorgere particolari problemi.

Ecco la lista dei prodotti migliori, secondo la ricerca:

Sottilissime di filetti di pollo Aia

Petto di pollo a fette Alemas

Filettini di pollo fqc Carrefour

Petto di pollo a fette bio Carrefour Bio

Petto di pollo a fette Coop Orgine

Petto di pollo a fette Coop Viverde biologico

Petto di pollo a fette biologico Fileni Bio

Petto di pollo a fette sottili Fileni Veline

Filetto di pollo a fette (Todis)

Pollo petto a fette Pewex

Petto di pollo a fette sfuso Macelleria Palmieri Orlando

Petto di pollo a fette sfuso Mercato Latino

Petto di pollo a fette sfuso Mercato Metronio Magna Grecia

I campioni in cui invece sono stati trovati i batteri, sono stati segnalati però solo nei punti vendita dove è stato acquistato il pollo, e chiaramente non significa che tutti i prodotti di queste determinate marche, abbiano tracce di contaminazione.

La Salmonella infantis trovata nei prodotti acquistati a Milano, è stata trovata nei petti di pollo Amadori 10+, filetto di pollo a fette Esselunga Naturama, filetto di pollo a fette acquistato in punto vendita Lidl, petto di pollo sfuso Macelleria Il Bongustaio.

A Roma la Salmonella Infantis è stata trovata nei prodotti testati quali Petto di pollo a fette sottili Conad, Petto di pollo a fette Le carni di Beccaria (Tuodì Market), Petto di pollo a fette Pam.

I prodotti nella capitale premiati con 5 stelle, sono:

Petto di pollo a fette sottili Conad

Petto di Pollo a fette Eurospin

Petto di pollo a fette sfuso Macelleria Bianchin

Petto di pollo a fette sfuso Macelleria Escam

Petto di pollo a fette sfuso Macelleria Mac alimentari Farini

Petto di pollo a fette sfuso Polleria Rosticceria Tiritiello Massimiliano

Fette sottili di petto di pollo Iper