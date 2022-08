Stava mangiando in un ristorante quando tutti hanno iniziato a cantare: la star nel panico

Una star di fama internazionale si trovava in un ristorante, quando tutti i presenti hanno iniziato a cantare. La storia è virale, ecco cosa è successo.

Internet permette attraverso i social di condividere praticamente tutto, in particolare se si tratta di personaggi famosi.

E’ accaduto a Ibiza, una delle località di vacanza più famose e frequentate in assoluto. Un personaggio famoso si trovava con la famiglia in un ristorante, e non è passato inosservato.

Noel Gallagher, la “serenata” stile Oasis dei fans

La star del gruppo storico degli Oasis, Noel Gallagher, si è trovato suo malgrado protagonista di una scena davvero emozionante. Ecco cosa è successo.

Il video è diventato virale, come si poteva immaginare. I clienti e passanti presenti a Ibizia, in un ristorante della capitale vacanziera, non potevano credere ai loro occhi quando ad uno dei tavoli hanno visto nientemeno che la star degli Oasis Noel Gallagher.

La rockstar, amatissima dal pubblico di tutto il mondo, si trovava nel locale a cena con la moglie ed uno dei loro figli, quando il dj del locale ha pensato di fargli omaggio mettendo la sua canzone più famosa, Wonderwall, la celebre hit degli Oasis, che fa parte del loro album storico (What’s the Story) Morning Glory?, del 1995.

La famiglia, che qualche giorno fa si trovava nella splendida isola spagnola, meta di turisti ogni anno, stava cenando tranquillamente godendosi la cucina mediterranea, ma l’inizio della canzone degli Oasis ha cambiato completamente il mood della serata.

Il locale, tipicamente spagnolo e molto semplice, in stile vacanziero, era pieno di turisti seduti che, appena partite le prime note di Wonderwall, hanno iniziato a cantare e battere le mani al ritmo della musica del mitico gruppo inglese. La hit, conosciuta da tutti, ha subito fatto scaldare gli animi, mentre Noel si è visibilmente imbarazzato.

La moglie ha invece accompagnato la canzone e si è unita ai presenti nel locale battendo anche lei le mani. Al termine della canzone, il cantante inglese ha accennato un timido applauso, sorridendo con lo sguardo verso i suoi familiari. Il video è diventato chiaramente subito virale sui vari social.

Intanto, come spiega Virgin Radio, “la Big Brother Recordings ha da poco annunciato una ristampa di un altro grande album degli Oasis, il terzo della loro carriera, Be Here Now, in occasione del 25° anniversario. L’album uscirà il 19 agosto come doppio LP in color argento, più un doppio picture disc e una cassetta, il tutto rimasterizzato“.