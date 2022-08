Streghe, ecco come sono oggi le sorelle Halliwell: trent’anni sono passati e si vede

Le sorelle Halliwell sono cambiate completamente dal telefilm Streghe: ecco come sono dopo trent’anni.

I telespettatori si sono appassionati al mondo delle sorelle Halliwell, a tal punto da seguire con intensità tutte le otto stagioni della serie ideata da Costance M.Burge.

Dopo trent’anni, i cambiamenti sono normali e fisiologici ed anche le tre sorelle Halliwell non ne sono esenti. Andiamo a vedere come sono oggi.

Le sorelle Halliwell dopo 30 anni

Streghe è stato il quinto telefilm statunitense più visto tra il 1991 e il 2011 in Italia e le tre sorelle Halliwell (Piper, Prue e Phoebe) sono state rispettivamente interpretate da tre famosissime attrici, ossia Holly Marie Combs, Shannen Doherty e Alyssa Milano.

La scalata di Holly Marie Combs comincia molto presto, precisamente a sette anni, quando si trasferisce con sua madre a New York, dove viene notata da un agente e contattata per alcuni spot pubblicitari. Già da li si capisce che che la sua vocazione è la recitazione.

L’attrice era con la sua migliore amica Shannen Doherty quando vide il copione di Streghe e le due si presentarono insieme alle audizioni. Holly si presentò per il ruolo di Prue e Shannen per quello di Piper, ma finirono per avere l’una il ruolo dell’altra.

Il suo ritorno in televisione avviene nella serie televisiva Pretty Little Liars, interpretando il ruolo di Ella Montgomery, madre della protagonista.

Shannen Doherty è un’attrice americana ed è famosa per aver interpretato Prue Halliwell in Streghe e Brenda Walsh in Beverly Hills 90210. Inoltre, nel 2016 è stata la conduttrice del reality show Breaking Up with Shannen Doherty, dove vedeva fidanzati in crisi, decidere del loro futuro sentimentale.

Dagli anni ottanta l’attrice è affetta dalla malattia di Crohn, una grave infiammazione intestinale cronica e nel 2015 dichiarò di avere un cancro al seno, diagnosticato il marzo dello stesso anno.

Nel 2011 ha sposato il fotografo Kurt Iswarienko a New York.

Alyssa Milano, invece, inizia la sua carriera di attrice all’età di otto anni grazie ad un musical a Broadway e continua ad undici anni con la serie televisiva Casalingo Superpiù. Il suo volto ispira la realizzazione del personaggio Ariel per il cartona animato La Sirenetta.

L’attrice torna in tv con il ruolo di Jennifer Mancini in Melrose Place, ma il vero successo se lo guadagna con Phoebe in Streghe, di cui diventa una delle produttrici esecutive dalla quinta stagione.

Nel 2009 si è sposata con David Bugliari, dal quale ha avuto Milo Thomas e Elizabella Dylan.