Tre segni da cui sarebbe meglio stare alla larga: loro hanno sempre la luna storta

Siamo arrivati al fine settimana, e allora vediamo tre segni che oggi hanno la luna storta. Ecco allora da chi sarebbe meglio stare alla larga oggi.

La settimana di Ferragosto volge al termine, e speriamo che lo abbiate passato nel migliore dei modi. Al mare, in montagna o in città, l’importante è essersi riposati.

E’ arrivato il weekend della settimana di Ferragosto. Dovunque vi troviate, andiamo a vedere cosa ci dicono oggi le nostre amiche stelle.

Oroscopo di venerdì 19 agosto, occhio a questi segni

I nati oggi 19 agosto, sono del segno zodiacale del Leone, ed il loro Santo protettore è San Giovanni Eudes.

Le persone che sono nate in questo giorno hanno un carattere fondamentalmente positivo, sono carismatiche e leader fiduciosi nel futuro e nelle situazioni che si presentano. I personaggi famosi nati il 19 agosto sono molti e importanti, tra i quali spiccano l’iconica Coco Chanel, l’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, l’attore Gianfranco D’Angelo, il calciatore Marco Materazzi e l’allenatore Cesare Prandelli, e il regista Nanni Moretti.

Vediamo invece l’oroscopo di oggi, venerdì 19 agosto, cosa ha da dire soprattutto per alcuni amici segni che non andranno certamente a mille.

Il segno dell’Ariete oggi ha bisogno di fare le cose con calma, senza prendere decisioni o fare azioni affrettate. Le stelle consigliano di andarci piano. Con cosa? con ciò che sentite poter essere troppo veloce per voi in questa giornata. Non sempre bisogna andare a mille, è bene stare accorti e prendersi il proprio tempo, sia nelle relazioni interpersonali che sul lavoro.

Gli amici della Bilancia anche hanno un consiglio dalle stelle molto simile a quello per l’Ariete, ovvero fare tutto con calma. Se vi trovate in ferie in questi giorni, il consiglio è di approfittare di questo tempo per rilassarvi, mentre se siete ancora al lavoro affrontate con tranquillità i problemi che si presentano, spesso sono solo momentanei.

Infine giornata un pò fiacca anche per il segno dell’Acquario, che proprio adesso ha bisogno più che mai di ferie e riposo, perché l’atteggiamento stakanovista spesso porta ad arrivare troppo stanchi e poco efficienti. Ricordatevi sempre che riposarsi fisicamente, anche solo cambiando alcune azioni della nostra routine, è fondamentale, e può aiutare ad essere non solo più sereni, ma anche a prendere le decisioni più giuste. La fretta è una cattiva consigliera, lo diciamo spesso. Adesso è il momento di rallentare, buttatevi in acque limpide e lasciatevi andare ai pensieri più leggeri.