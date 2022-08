Colpo di scena travolge il mondo dei vip: arrestata a 84 anni l’ex star del cinema

Il mondo dei vip e non solo sotto choc per l’arresto di una donna di 84 anni. La signora ha anche lavorato nel mondo dello spettacolo.

La storia ha scosso il mondo dello spettacolo, ma non solo, per l’età della donna che è stata arrestata a Roma. Vediamo di chi si tratta.

La notizia dell’arresto e della detenzione nel carcere di Rebibbia di un’anziana donna, ha lasciato senza parole l’opinione pubblica.

Loretta, dopo l’arresto ora si trova in una struttura

E’ stata una notizia che ha lasciato increduli tutti, e che ha scatenato immediatamente polemiche per l’età della donna portata nel carcere di Rebibbia, a Roma. La donna di 84 anni è stata arrestata il 9 agosto per aver accoltellato il marito al culmine di una lite.

L’anziana è stata portata in carcere in piena notte, in pigiama, senza neanche avere il tempo di prendere i suoi effetti personali, addirittura la dentiera. Il 9 agosto scorso, al culmine dell’ennesima lite con il marito che l’aveva percossa, lei lo ha ferito con un coltello da cucina. Una azione violenta messa in atto per difendersi dalle botte.

L’episodio era stato denunciato sui social dalla garante dei detenuti del Comune di Roma, Gabriella Stramaccioni, che si è subito attivata per fare trasferire l’anziana donna in una struttura. Il garante è venuta a conoscenza della storia durante le visite nelle carceri in occasione del Ferragosto, ed ha dichiarato “Fra i vari incontri di questa mattina mi ha colpito quello con Loretta, all’infermeria del femminile. Loretta ha 84 anni. È stata portata in questi giorni. Prelevata dalla sua casa in pigiama, senza la possibilità di prendere nulla. Neanche la dentiera. Certo, forse in quel momento non vi erano alternative, ma le alternative vanno pensate e costruite. A partire dai consigli di aiuto sociale. In un momento così drammatico per il carcere come si può pensare di recludere una donna di 84 anni. Certo che la faremo uscire. Ho preso impegno con lei per la ricerca di un alloggio”.

La signora Loretta in passato ha lavorato come sarta anche per l’attrice Sophia Loren. La garante aveva raccontato di voler trovare una soluzione “Grazie a Suor Maria Pia E Suor Salomé è stata trovata l’accoglienza per Loretta. Inoltriamo disponibilità al Magistrato sperando si possa risolvere velocemente questa assurda vicenda“.

Ora il Tribunale di Roma ha dato l’ok al trasferimento dell’anziana in una struttura gestita da suore alla Borghesiana, la Fondazione Cittadella Missionaria – La casa del Povero. La donna è stata accompagnata dalla stessa Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti del comune di Roma.