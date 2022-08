Dodici segni ma solo due oggi vedranno piovere soldi: chi saranno i fortunati?

L’oroscopo di oggi, sabato 20 agosto, ci parla di una fortuna molto specifica: oggi si parla di soldi! Allora vediamo i 2 segni fortunati che potranno sorridere.

Siamo arrivati alla fine della settimana di Ferragosto, siete ancora in ferie, o ancora devono arrivare le vostre sospirate vacanze? Intanto vediamo le stelle cosa hanno da dirci.

I nati il 20 Agosto sono del segno zodiacale Leone, sono persone con un’incredibile immaginazione, intelligenti e fantasiosi, e questo li rende molto attivi nelle relazioni interpersonali.

Oroscopo di sabato 20 agosto, soldi e fortuna per chi?

Anche questa settimana di agosto è arrivata al termine, e l’estate avanza verso una fine che ancora non si sa quando arriverà, viste le temperature ancora bollenti. Ma bollente è anche l’argomento di oggi…vediamo le stelle cosa ci dicono.

I santi del giorno sono San Bernardo di Clairvaux protettore di apicoltori, ceraioli e renaioli, e San Bernardo da Chiaravalle monaco cristiano, abate e teologo francese dell’ordine cistercense – il fondatore della celebre abbazia di Clairvaux. In questa data, nell’anno 1960, Giuseppe Togni, all’epoca ministro dei Lavori pubblici, inaugurò con una cerimonia il nuovo scalo romano di Fiumicino, aprendolo eccezionalmente al traffico aereo a cinque giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici.

In questo giorno sono nati il musicista ed anima dei Led Zeppelin, Robert Plant, l’indimenticabile étoile internazionale del ballo Carla Fracci, il re del teatro Giorgio Albertazzi, la cantante Arisa e la conduttrice televisiva Eleonora Daniele.

Ma arriviamo alla giornata di oggi, questo sabato che chiude la settimana di Ferragosto ed apre agli ultimi dieci giorni del mese estivo per eccellenza. Se siete al caldo della città, o magari vi state rinfrescando in un bel lido o in piscina, mettetevi comodi e ascoltiamo le stelle cosa ci dicono oggi.

Le stelle ci parlano di dea bendata, e in particolare di segni fortunati in tema di…soldi. Vediamo chi sono.

Il primo segno che oggi potrà sorridere è il Toro, classico segno di terra che in queste ore è molto impegnato in azioni concrete. In ambito professionale, ma anche in amore, gli amici del toro si trovano in un momento in cui le stelle danno una spinta importante per attivare collaborazioni, e situazioni economiche. Grazie infatti al pianeta Mercurio, oggi sono in vista molte opportunità professionali, ma soprattutto sembra sia un giorno buono per le transazioni di carattere economico.

L’altro segno che oggi potrà sorridere particolarmente è il Cancro. La giornata si prospetta positiva, e le stelle puntano i riflettori su una parola chiave: cambiamento. E’ il momento giusto quindi per fare acquisti anche importanti, come una casa o una macchina, se da tempo avevate questo progetto.