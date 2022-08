Ex Uomini e Donne racconta il dramma: “l’anoressia era diventata parte di me”

L’ex volto di Uomini e Donne racconta il dramma dell’anoressia, divenuta parte di lei dopo il programma.

Dopo una lotta durata anni, oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata a parlare dell’anoressia, spingendo le ragazze a reagire ed a farsi aiutare a combattere il mostro.

In occasione della Giornata dedicata alla lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare, la ragazza ricorda la sua battaglia contro l’anoressia e mostra alcune foto di quel terribile momento.

Ex volto di Uomini e Donne racconta il dramma dell’anoressia

L’ex tronista del programma di Maria De Filippi, Valentina Dallari, racconta la sua terribile storia di anoressia, allegandola ad alcune foto di quel terrificante periodo.

“Mi piace pensare che un giorno sparirai, che un giorno te ne andrai nello stesso modo in cui sei arrivata. Strisciando. Sei passata da sotto la porta, lentamente, senza che io potessi accorgermene. Ti sei incollata ai miei piedi, salendo sempre di più. Ti sei avvinghiata alla mia pelle, mi sei entrata dentro per accompagnare ogni mio respiro e ogni mio battito“. Queste le parole di Valentina in un post su Instagram.

“Sei diventata parte di me. Con quei denti, mi hai mangiato dall’interno, nutrendoti di tutto quello di cui non potevo nutrirmi io. Mi hai avvelenato il sangue, mi hai tolto l’amore. Hai spento la luce. Mi hai strozzata per rubarmi la voce. Una, due, tre, mille volte… Hai paura di me quando faccio amicizia, quando amo, quando rido e quando mi metto a scrivere. Hai paura di me quando vivo“, continua nel post l’ex ragazza di Uomini e Donne.

L’influencer e dj ha continuato a specificare come l’anoressia non deve essere mai sottovalutata e, in molti casi, è necessario parlarne con degli esperti.

“Vorrei ricordare che di Disturbi Alimentari non ci si ammala per scelta. Non c’è età, sesso, niente. Arrivano e basta. Vorrei solo che tutti capissero l’importanza di parlarne e di condividere la propria storia. Non smettiamo di parlarne, mai“.

Valentina ricorda la lotta di 11 mesi in una clinica specializzata in disturbi alimentari e, nel 2019, è tornata finalmente a vivere una vita normale. Proprio sulla battaglia contro l’anoressia, Valentina Dallari ha scritto un libro, “Non mi sono mai piaciuta“, raccontando la terribile malattia che, prima del ricovero nella struttura, l’aveva portata a pesare solamente 37 chili.