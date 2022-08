Il segreto delle donne indiane e dei loro capelli chilometrici è svelato (e anche tu puoi provarlo)

Se vuoi capelli lunghissimi, ti sveliamo il segreto, che appartiene alle donne indiane. Adesso anche tu puoi provarlo.

Avere capelli bellissimi e forti è il sogno di tutte le donne. Andiamo a conoscere un trattamento che arriva addirittura dall’India. I risultati ti sorprenderanno.

I capelli sono un elemento importantissimo per milioni di persone, sia uomini che donne, e ogni giorno si va alla ricerca di un modo per avere la chioma al top.

Hair Oliling, il segreto delle donne indiane

Esistono milioni di persone che, per cause non volute o per scelta, portano i capelli rasati a zero, ed altri cortissimi. Ma come si fa a mantenere una capigliatura lunga e in salute?

Il segreto arriva dall’India, e si chiama Hair Oliling. Si tratta di una pratica indiana molto antica, tramandata di generazione in generazione, e consiste in un massaggio casalingo sulla cute, versando dell’olio. Il fine è quello di aumentare il benessere del capello, perché lo idrata donandogli maggiore lucentezza.

La differenza la fa, in questa pratica, sicuramente il massaggio, che per tradizione fanno le madri alle figlie e che riattiva la circolazione del cuoio capelluto. In questo modo la salute generale del capello andrà si sentirà sia fuori che dentro, aiutando in questo modo la capigliatura a mantenersi vitale e bella.

Come sappiamo, i capelli, così come la pelle, hanno bisogno di essere curati e di assumere vitamine, minerali e soprattutto di essere idratati adeguatamente. Per fare questo, è importante prima di iniziare il rituale, scegliere con cura ed attenzione l’olio giusto da utilizzare.

L’olio di cocco, di cui si parla ultimamente moltissimo per i suoi benefici, contiene molto acido laurico che lo aiuta a penetrare nel capello, e quindi adatto particolarmente per i capelli danneggiati. L’olio di mandorle anche è molto utilizzato per idratare anche la pelle del corpo; è un olio ricco di vitamine, soprattutto del gruppo B, K e E, ed è consigliato a chi ha i capelli grassi.

Ci sono anche altri oli utilizzabili per questo massaggio, come l’olio di sesamo, adatto a capelli secchi e particolarmente sfibrati. Questo olio è ricco di vitamine e minerali come calcio, magnesio e zinco, e quindi adatto a ricostruire il capello rovinato.

L‘olio di rosmarino e menta piperita aiutano il primo per chi soffre di caduta di capelli, mentre la menta stimola la ricrescita.

Infine molto quotato è l’olio di jojoba, che aiuta a regolare il sebo – quindi ottimo per combattere la forfora – ed anche per combattere la caduta dei capelli.