Ischia, va in vacanza con la capra ma quando l’animale fa capolino sul traghetto è panico

Un legame particolare ed indissolubile, nato quando Rosaria ha salvato dal macello la sua capra di nome Pissy.

La coppia ha suscitato molta curiosità tra i passeggeri del traghetto e, chiaramente, la capra non è passata inosservata durante il tragitto dalla terraferma all’isola. Infatti, sino all’arrivo all’hotel Cigliano di Forio, la capretta era diventata una vera e propria mascotte dell’imbarcazione.

La sua presenza sul web, complici i contenuti della pagina “Ischitan Post”, è divenuta virale suggerendo meme e frasi a sfondo ironico.

“Io e lei siamo inseparabili. Mai avrei pensato una cosa del genere, benché sia animalista convinta e gestisca un maneggio. Due anni fa l’ho salvata da un destino che sembrava segnato, nei giorni di Pasqua, sottraendola ad uno chef che avrebbe voluto cucinarla. Oggi, vi assicuro, è più affettuosa di un cagnolino. E trascorreremo insieme qualche giorno di relax su questa splendida isola”. Queste sono le parole di Rosaria, la sua proprietaria.

Dinnanzi a questo episodio, molti si sono domandati se è possibile tenere una capra in casa come animale da compagnia. La legge, sebbene la normativa differisca da regione a regione, prevede questa possibilità. L’importante è tenere in considerazione alcuni aspetti di rilievo: in primo luogo, bisogna disporre di uno spazio che possa consentire all’animale di vivere bene e quindi, non si può pensare di far dormire l’animale in uno spazio limitato ai piedi del letto; in secondo luogo bisogna subito provvedere a registrare l’animale presso i Servizi Veterinari.

Il maltrattamento degli animali rimane una piaga della nostra società e, dal 20 luglio del 2004, è un reato in diritto penale.

“1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale“. Questo è l’articolo 544-ter del codice penale.