Aurora Ramazzotti terrorizza la famiglia: “mi hanno portato via in ambulanza”

Aurora Ramazzotti ha svelato pubblicamente di aver terrorizzato e fatto preoccupare la famiglia “Mi hanno portato via in ambulanza”. Vediamo cosa è accaduto.

La figlia di Ramazzotti e la Hunziker ha raccontato un evento del quale è stata suo malgrado protagonista, nel corso dell’intervista a Belve.

Aurora Ramazzotti è conosciutissima principalmente per essere figlia d’arte, e per aver intrapreso anche lei un lavoro nel mondo dello spettacolo e della comunicazione.

Aurora, quella volta del coma etilico

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, da qualche anno lavora come conduttrice. La giovane, sorridente e solare coma la mamma, è molto attiva anche sui social, ed un’ultima story ha fatto sorridere ma anche discutere i bacchettoni.

Si tratta della story realizzata sul suo canale Instagram, in cui Aurora ha dimostrato come sempre di non avere peli sulla lingua, anzi per restare in tema…ha criticato la poca capacità di alcuni uomini di usarla nella giusta maniera! “Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito“, ha scritto riferendosi alla difficoltà di trovare il clitoride durante i momenti intimi “Ok, fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia“.

La Ramazzotti ha spiegato “Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace perché così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore“. Il post ha fatto discutere, come l’intervista che Aurora ha lasciato recentemente alla giornalista Francesca Fagnani durante la sua trasmissione Belve, raccontandosi in maniera aperta, e svelando un evento di carattere personale che ha lasciato a bocca aperta.

Nel corso dell’intervista, infatti, Aurora ha raccontato un episodio accaduto anni prima “Della droga ho molta paura, l’alcol invece l’ho sempre frequentato. Mi è successo di essere ricoverata per questo. Mia madre lo ha anche raccontato in passato, ma se vai a dire che tua figlia è andata in coma etilico, poi è logico che per due anni a seguire tua figlia è un’ubriacona“.

La confessione ha lasciato tutti sorpresi, a partire dalla conduttrice fino ai fans, ma la figlia di Eros e Michelle ha dimostrato ancora una volta di non avere problemi a raccontarsi senza filtri “Devo dire che sono stata malissimo e mi hanno portata via in ambulanza. Ero minorenne, quindi mi hanno portato in pediatria. Non mi ricordo molto, ma il medico il giorno dopo mi ha detto che avevo un tasso alcolemico che un uomo adulto forse sarebbe morto”.