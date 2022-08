Che fine ha fatto Steven Assanti di Vite al Limite? Ecco come è oggi il giovane che pesava 370kg

Uno dei partecipanti a Vite al Limite, Steven Assanti, pesava 370 chili. Andiamo a vedere cosa è successo e com’è oggi il giovane.

Se conoscete Vite al Limite, non potete non ricordarvi delle storie più forti, tra le quali quella di Steven Assanti.

Vite al limite (My 600-lb Life) è un reality show statunitense, trasmesso dal 1º febbraio 2012 su TLC ed arrivato in Italia nel 2013, dove è trasmesso sul canale Real Time.

Steven Assanti, l’incredibile storia

Ogni episodio della serie segue un anno nella vita di una persona affetta dalla patologia dell’obesità.

I protagonisti del reality partono da un peso iniziale di circa 250–350 kg, tentando di ridurre il proprio peso a un livello più salutare. Generalmente viene inserito un bypass gastrico eseguito dal chirurgo iraniano, nonché padre di uno dei due registi del programma, Younan Nowzaradan, diventato un personaggio famosissimo grazie al programma. La serie ha dato vita allo spin-off Vite al limite: e poi… sempre trasmesso in Italia da Real Time.

Vite al Limite ha fatto da subito discutere, perché racconta storie molto forti, come le immagini che trasmette. Persona che combattono con un problema enorme, e che faticano a vivere la vita quotidiana a causa del loro peso fuori norma. I protagonisti mostrano le difficoltà nelle più semplici azioni quotidiane, e le sofferenze atroci che attraversano durante la transizione più difficile della loro vita.

Il format ha presentato storie che sono rimaste impresse negli occhi di tutti gli spettatori, e tra queste tutti ricordano quella di Steven Assanti, un giovane che nel 2017 aveva raggiunto il peso di 370 chili. Fu il padre di Steven a rivolgersi al dottor Nowzaradan, che lo sottopose al suo ferreo regime alimentare, per cercare di salvarlo dai gravi problemi di salute che lo affliggevano a causa dell’obesità. Ma com’è oggi Steven?

Dalle foto che si trovano sul web, l’ex protagonista del reality ora pesa 90 chili ed felicemente sposato con una donna, Stephanie Sanger. E’ proprio la consorte ad aver condiviso delle foto che ritraggono la coppia sorridente e felice sulle proprie pagine social, perché Steven non ha voluto essere presente su nessuna piattaforma proprio per difendere la sua privacy e non mettersi in pasto alla rete.

Come sappiamo, infatti, i personaggi conosciuti sono da sempre nel mirino dei followers, tra i quali ci sono molti sostenitori, ma anche purtroppo molti haters. La scelta di non sottoporsi a queste critiche o commenti che potrebbero far male, è stata sicuramente importante per una persona come Steven che ha dovuto combattere con un cambiamento di vita ed un momento molto delicato.