Cucciolo di orso ruba del miele ma è pieno di allucinogeni: le conseguenze sono da non credere

Il cucciolo di orso ruba del miele ma è pieno di allucinogeni e le conseguenze sono scioccanti.

Un cucciolo di orso bruno ha rubato del miele e, spinto dalla golosità, ha ingerito una grande quantità di Deli Bal, noto nel Paese per avere effetti allucinogeni.

Il miele di rododendro, infatti, contiene delle neurotossine che possono causare un vero e proprio avvelenamento e convulsioni.

Le conseguenze del cucciolo di orso dopo aver ingerito il miele

Gli orsi vanno matti per il miele, ma questo cucciolo di orso bruno si è imbattuto nel miele sbagliato, poiché era pieno di allucinogeni. In Turchia, il Deli Bal viene impiegato nella medicina tradizionale per combattere ansia, stress e mal di testa, ma bisogna stare molto attenti con le dosi.

A trovare il povero orsetto barcollante, in stato confusionale e visibilmente ubriaco, sono stati i funzionari dei parchi nazionali nella provincia di Duzce, nella Turchia nord-occidentale, che lo hanno subito prelevato e portato via a bordo di un Pick-up. In poche ore le immagini dell’insolito salvataggio hanno fatto il giro del mondo.

Dopo essere stato soccorso, l’animale è stato affidato alle cure dei veterinari e presto potrà tornare libero fra i boschi. Intanto il Ministero dell’agricoltura turco, attraverso l’account Twitter, ha invitato i cittadini a proporre un bel nome per l’orsetto goloso.

Gli orsi bruni nel mondo sono circa 200mila e non sono direttamente minacciati di estinzione, ma esistono numerose popolazioni locali e sottospecie, la cui sopravvivenza è a rischio.

Nei Paesi dell’Unione Europea esistono 10 popolazioni più o meno isolate una dall’altra, per un totale di 16-17.000 orsi. Secondo le ultime stime, sarebbero poco meno di 200 gli orsi in Italia e si collocano prevalentemente in 3 aree distinte, ossia il Trentino occidentale, la zona al confine tra Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia, e l’Appennino centrale tra le regioni Abruzzo, Lazio e Molise.

L’orso è un mammifero onnivoro di notevoli dimensioni, capace di muoversi molto velocemente negli ambienti in cui vive, prevalentemente nei boschi e nelle foreste, benché non disdegni di spingersi verso le zone agricole se in cerca di cibo.

Gli orsi sono onnivori ed arrivano a mangiare fino a 15 kg di cibo al giorno. In primavera, al risveglio dal letargo, mangiano piante, germogli e radici, ma nonostante il lungo sonno non sono particolarmente affamati o nervosi. Con l’estate e il maturare della frutta invece potrebbero avvicinarsi ai centri abitati o alle zone agricole. Ma il momento in cui è più affamato e va nervosamente alla ricerca del cibo è l’autunno, quando si prepara al letargo e va nella cosiddetta fase di iperfagia, ossia mangia continuamente per accumulare grasso.