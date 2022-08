La serie più amata degli anni ’80 sta per tornare: nel cast i due attori più sexy del momento

La serie più amata degli ani ’80 sta per tornare e nel cast sono presenti i due attori più sexy del momento.

Negli anni ’80 è stata la serie più amata dalle persone, ed ora sta per tornare con due degli attori più celebri della televisione.

Per i due attori sarebbe una prima volta, poiché non hanno mai recitato insieme prima di oggi e ciò può avvenire grazie al ritorno sui grandi schermi della serie degli anni ’80.

La serie sta per tornare con due attori celebri

Secondo quanto rivelato da Deadline, la Universal sta mettendo su un cast di tutto rispetto per The Fall Guy, adattamento sul grande schermo dell’omonima serie uscita tra il 1981 e il 1986 ed in Italia con il titolo di Professione pericolo.

Emily Blunt, attrice inglese celebre per film come Il diavolo veste Prada e A Quiet Place, si è appena unita al remake della celebre serie anni ’80 che ha per protagonista niente meno che Ryan Gosling.

Oltre alla Blunt e a Gosling, insieme per la prima volta in carriera, al progetto si è unito anche David Leitch, regista di Deadpool 2 e del recente Bullet Train. La data di uscita è prevista per il 1 marzo 2024 e Gosling sarà anche il produttore del film. Le riprese dovrebbero iniziare in Australia il prossimo autunno.

La serie originale racconta le avventure di due stuntmen e cacciatori di taglie, Colt Seavers (Lee Majors) e Howie Munson (Douglas Barr) e, grazie alle loro capacità fisiche e acrobatiche, nelle 5 stagioni dello show hanno catturato innumerevoli fuggitivi e criminali.

Oltre a The Fall Guy, sono stati anni particolarmente floridi per Emily Blunt, poiché l’abbiamo vista al fianco di Dwayne Johnson in Jungle Cruise, oltre che nel secondo film diretto dal marito John Krasinski (A Quiet Place II) e prima ancora nei panni dell’unica e sola Mary Poppins. Nel prossimo futuro, invece, farà parte dell’immenso cast messo su da Christopher Nolan per Oppenheimer, ma la speranza dei fan è vederla al fianco del marito per il nuovo film dei Fantastici Quattro.

Di recente, è uscito su Netflix The Gray Man, nel quale Ryan Gosling interpreta un agente segreto braccato da Chris Evans. Si è trattato del suo ritorno sul grande schermo 4 anni dopo First Man. Prima ancora, lo abbiamo visto in Blade Runner 2049 e ovviamente in La La Land. In molti, però, non vedono l’ora di vederlo nei panni di Ken, nell’attesissimo film su Barbie.