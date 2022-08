L’attrice spiazza tutti e fa coming out: il messaggio è una dedica d’amore commovente

E’ la storia di un’attrice famosa e del suo coming out. Le parole che ha scritto sono state una dedica d’amore commovente.

L’annuncio ha lasciato tutti senza parole, ed allo stesso tempo è stato apprezzato per la voglia di condividere una storia personale. Vediamo di chi si tratta.

Fare coming out è un modo internazionale per intendere la decisione di rivelare pubblicamente qualcosa di personale, in particolare la propria inclinazione sessuale.

Rebel Wilson, una dedica da brividi

Parliamo della bellissima Rebel Wilson, l’attrice australiana nata 42 anni fa a Sydney, che ha frequentato l’Università del Nuovo Galles del Sud, dove ha studiato Arti dello Spettacolo.

Sceneggiatrice, produttrice e comica, Rebel ha lavorato per la Sydney Theatre Company e si è esibita al Melbourne Comedy Festival. Dopo aver lavorato in teatro, l’attrice è conosciuta In Australia per i suoi ruoli televisivi, come Toula nella serie tv comica Pizza e per vari personaggi negli sketch comici in The Wedge. Ha ottenuto i primi ruoli nel cinema, partecipando ai film Fat Pizza e Ghost Rider.

Il salto avviene con il trasferimento negli Stati Uniti, dove ha subito un ruolo nella commedia di successo Le amiche della Sposa e la partecipazione ad un episodio della sit-com Le regole dell’amore. Nel 2012 ha preso parte alle commedie The Wedding Party e Che cosa aspettarsi quando si aspetta. Il 14 aprile 2013 è stata conduttrice degli MTV Movie Awards 2013, vincendo anche il premio per la miglior performance emergente per Voices. Nel 2016 si è trovata protagonista della pellicola comica Single ma non troppo, accanto a Dakota Johnson, Alison Brie e Leslie Mann. Nel 2019 prende parte a Attenti a quelle due e Jojo Rabbit.

La Wilson ha fatto ultimamente parlare di sé non per il suo lavoro, ma per la sua vita privata. L’attrice ha infatti deciso di fare coming out su Instagram, con un messaggio bellissimo e che ha commosso tutti, sotto la foto che la immortala con la nuova fidanzata “Pensavo di cercare un principe Disney, ma forse ciò di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney. #LoveisLove“.

La compagna della Wilson si chiama Agruma, e lavora come imprenditrice – ha fondato il marchio di vestiti Lemon Ve Limon. Secondo i rumors, le due si sarebbero conosciute grazie ad un amico dell’attrice.

Rebel Wilson aveva già condiviso un anno fa un altro momento privato, la perdita di 30 chili di peso. “È stata una sfida per me, perché non mangiavo molta carne. Ora mangio pesce e petto di pollo“, aveva detto in quella occasione l’attrice.