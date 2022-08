Pronti per tornare a lavoro? Questi 3 segni patiranno le pene dell’inferno per il post ferie

Le stelle oggi ci mettono in guardia sul post ferie, e già si parla di ritorno al lavoro…ecco 3 segni che sembra patiranno un pò! Vediamo di chi si tratta

Siamo di nuovo al nostro appuntamento con l’Oroscopo, e già si parla di tornare alla routine! Troppo presto? ad ogni modo, vediamo cosa ci dicono le stelle.

Siamo entrati nell’ultima settimana del mese estivo per eccellenza, agosto. Avete terminato le ferie? o non siete riuscite ancora a partire? Speriamo almeno vi siate un pò riposati.

Oroscopo di domenica 21 agosto, 3 segni in down

I nati il 21 Agosto sono del segno zodiacale del Leone, ed il loro Santo Protettore è Santa Giovanna Francesca. I nati in questo giorno hanno molte caratteristiche da scoprire.

Chi è nato in questa data, oltre ad essere un Leoncino, è una persona attraente e piena di iniziativa, ed ama le persone altrettanto creative. I nati il 21 agosto sono persone che non passano inosservate, e per questo raccolgono molti consensi, e l’interesse di tante persone che ne restano affascinate.

Oggi le stelle parlano di rientro alla quotidianità e nel lavoro, e proprio a questo proposito i nati nella giornata di oggi sono persone portate verso la scienza e la politica, perché rappresentano delle attività che portano in qualche modo un cambiamento nel mondo.

Per questa naturale propensione, potrebbero anche virare verso un lavoro nel mondo dell’istruzione, scrittura o anche editoria. Dare qualcosa agli altri attraverso l’esperienza, e raccontare per condividere, è qualcosa che piace a chi è nato in questa data.

Il 21 agosto sono nati molti personaggi famosi, tra i quali San Francesco di Sales, la cantante fracesce Alizée, l’atleta giamaicano Usain Bolt, l’attrice italiana Laura Morante e lo scrittore Emilio Salgari.

Vediamo però cosa hanno da dirci le stelle per questa domenica 21 agosto, ed in particolare per 3 segni che dovranno vedersela con qualche pensiero post ferie, ed in vista del rientro alla routine lavorativa.

Il primo segno di oggi è il Cancro, che non sarà in una buona giornata, e per questo le stelle consigliano di tenervi pronti ad accogliere qualche delusione, in diversi ambiti. In particolare si consiglia di pensare bene al lavoro, e fare attenzione ad alcune sfumature e situazioni, proprio in vista del rientro, per chi ha già finito le ferie.

Gli amici del Sagittario vivono una giornata un pò in down, senza energia e con poca voglia di fare, ma occorre che riposiate o facciate qualcosa che sapete vi possa aiutare a ricaricare le pile. Il rientro si avvicina, e purtroppo non possiamo pensare al relax. Una nuova stagione sta per iniziare.

L’ultimo segno dello zodiaco, i Pesci, sono come gli amici del Sagittario abbastanza stanchi. Il consiglio delle stelle è di approfittare di questi ultimi giorni di ferie per fare ciò che desiderate, perché la ripresa rischia di non darvi più molto tempo per gli hobby.