Commozione in diretta a Controcorrente, Veronica Gentili in lacrime: “La notizia è appena arrivata”

“La notizia è appena arrivata”. Veronica Gentili ha commentato commossa in diretta la notizia che ha sconvolto tutti gli ascoltatori di Controcorrente.

Commozione durante la diretta della trasmissione di Rete4, quando è arrivata improvvisamente una notizia che ha lasciato tutti senza parole.

E’ accaduto durante la diretta della trasmissione Controcorrente, condotto dalla giornalista Veronica Gentili, visibilmente scossa dalla notizia della scomparsa di un personaggio noto.

Niccolò Ghedini, la scomparsa ha lasciato attoniti

“Non ci sembra possibile ma purtroppo è così, il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci“, ha commentato la giornalista di Rete4 in diretta.

“È morto il senatore di Forza Italia Niccolò Ghedini, la notizia è appena arrivata“. Così la giornalista di Rete4 ha dato all’Italia la notizia della scomparsa di colui che “È stato per molti anni l’avvocato di Silvio Berlusconi, e aveva soli 62 anni”

La notizia è arrivata nella tarda serata di mercoledì’ 17 agosto, e immediatamente Veronica Gentili ha fermato la trasmissione per dare, con la voce rotta dalla commozione, la notizia del lutto nel mondo politico “Una notizia molto triste che arriva in diretta mentre siamo qui e non potevamo non darvela“.

Niccolò Ghedini aveva 62 anni ed è deceduto all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato. Era malato di leucemia ed in passato era stato sottoposto a un trapianto di midollo, sempre al San Raffaele di Milano. Noto per essere stato per molto tempo l’avvocato di Silvio Berlusconi, Ghedini era dal 2001 un parlamentare di Forza Italia.

La notizia della scomparsa di Ghedini è stata data dal vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera Gianfranco Rotondi, che ha così dato il triste annuncio “Addio a Nicolò Ghedini, uno degli amici con cui ho condiviso trent’anni di storia politica, e una delle persone più interessate che siano state a fianco di Silvio Berlusconi. Ha lottato come un leone, e scompare in campagna elettorale, come un combattente indomito che sceglie di cadere sul campo”.

Durante la trasmissione di Rete4, Veronica Gentili ha chiesto alla regia di mostrare l’immediato commento di Silvio Berlusconi, pubblicato sui suoi canali ufficiali “Ci ha lasciato il nostro Niccolò”. Il Cavaliere non ha partecipato ai funerali di Ghedini, che si sono svolti il 20 agosto nella chiesa di Santa Maria di Sala (Venezia).

Alle esequie erano presenti il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, la capogruppo del Senato Anna Maria Bernini, assieme alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, legata a Ghedini da lunga amicizia.