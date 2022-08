Inizio settimana pazzo per le stelle: ecco i segni in salita e quelli in discesa

E’ iniziata la settimana finale di agosto, e le stelle ci dicono i segni in salita e quelli in discesa. Curiosi? leggiamoli insieme!

Oggi, lunedì 22 agosto, diamo un’occhiata generale ai nostri segni zodiacali. Le stelle ci indirizzeranno sull’andamento di questo inizio settimana.

Ferragosto è passato, e siamo entrati nel finale di questo mese di agosto caldissimo, come tutta questa afosa estate 2022.

Oroscopo di lunedì 22 agosto, chi sale e chi scende

I nati il 22 Agosto sono del segno zodiacale del Leone, e il loro Santo Protettore è Beata Vergine Maria Regina.

Ci stiamo avvicinando alla fine di agosto, e speriamo che siate riusciti a godere di qualche giorno di ferie, ed un pò di meritato relax. Questa estate è ancora molto calda, e le temperature sono davvero molto alte. Ma vediamo come sono le temperature del nostro Oroscopo quotidiano, oggi secondo le previsioni di Paolo Fox.

I nati in questo giorno sono persone carismatiche e quindi naturalmente portate verso la leadership, un aspetto del loro carattere che amano molto. Riescono sempre a trovare le soluzioni, e credono fermamente nel lavoro e nel sacrificio per la realizzazione di tutte le cose della vita. Non lasciano mai nulla al caso.

Tra i personaggi famosi nati il 22 agosto, spiccano il fotografo francese Henri Cartier-Bresson, il compositore Claude Debussy, il patriota Carlo Pisacane, il calciatore argentino Lautaro Martinez e la cantante Dua Lipa.

Questa settimana andiamo a sbirciare le stelle, dal massimo di cinque a scendere, così come le classifica Paolo Fox. Il massimo di Cinque Stelle va oggi a 3 segni zodiacali: Ariete, Leone e Vergine. Le stelle consigliano all’Ariete di buttarsi in tutti i campi, e non aver paura delle sfide, mentre il Leone sarà al top in ambito amoroso, con Venere che rende il segno affascinante. La Vergine invece è spinta ad osare, e trovare il coraggio di rimettersi in gioco, guardando con fiducia in avanti.

Quattro Stelle invece per gli amici del Toro che navigano tra dubbi e incertezze, i Gemelli che non si accontentano delle cose scontate in amore, il Cancro che è stufo di stare da solo, la paura delle delusioni per la Bilancia, e lo Scorpione che le stelle invitano ad aprirsi alla passione che torna.

Tre Stelle per Sagittario Capricorno Acquario e Pesci. Il Sagittario è dentro alle polemiche, il Capricorno non deve complicarsi la vita in amore, l’Acquario è in un momento di tensione, mentre i Pesci devono fare attenzione a qualcuno che non mantiene le promesse.