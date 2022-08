Stava facendo l’amore ma sente qualcosa: dal ginecologo la scoperta sconcertante

La ragazza stava facendo l’amore ma sente qualcosa di strano e dal ginecologo conosce la scoperta sconcertante.

Una coppia di giovani innamorati stava facendo l’amore, quando ad un tratto la ragazza si stoppa poiché sente qualcosa di strano.

La giovane decide di andare dal ginecologo e, proprio qui, scopre di avere un gravissimo problema.

La scoperta agghiacciante dal ginecologo

Ellie Taylor-Davis, giovane di 28 anni senza pregressi problemi di salute, è una ragazza londinese innamorata follemente del suo ragazzo. Mentre sta avendo un rapporto intimo con il suo fidanzato, sente di avere una sorta di bozzo al basso ventre, ma decide di non allamarsi, attribuendolo ad un possibile disturbo intestinale.

Pochi giorni dopo, si reca dal ginecologo per l’inserimento della spirale anticoncezionale intrauterina ed è qui che scopre a cosa è legato quel bozzo.

Il medico, constatando nel corso della visita che qualcosa non va, le prescrive delle analisi e un’ecografia eseguita d’urgenza che confermano i sospetti dello specialista. Infatti, la 28enne ha un tumore di circa 16 centimetri che si espande sia nelle ovaie che nell’addome, comprimendole gli organi interni.

La giovane viene sottoposta direttamente ad un’operazione per rimuovere l’intera massa, senza dover far ricorso alla radioterapia. Adesso Ellie è una giornalista freelance ed ha deciso di condividere la sua storia con i suoi followers e tra gli utenti del web, per cercare di sensibilizzare tutte le donne in merito ai rischi del cancro alle ovaie.

” Non avrei mai saputo che qualcosa non andava se non avessi percepito quella cisti. Il sesso mi ha salvato la vita e sono molto fortunata ad essere ancora qui. Alla mia età non pensi di poter avere un cancro alle ovaie. Prendere coscienza del fatto che potevo vivere o morire è stato davvero orribile”. Queste sono le parole di Ellie.

La ragazza è stata doppiamente fortunata poiché, non solo la diagnosi tempestiva le ha salvato la vita, ma anche perchè lo specialista che l’ha operata ha rimosso il tumore senza asportarle l’utero e la giovane potrà diventare mamma.

Il cancro dell’ovaio è dovuto alla proliferazione incontrollata delle cellule dell’organo, il più delle volte le cellule epiteliali.

I sintomi del cancro alle ovaie sono inclusi dolore addominale o pelvico, sanguinamento vaginale, diarrea e sensazione di estrema stanchezza. Nelle fasi più avanzate della malattia potrebbero presentarsi anche senso di nausea, perdita di appetito e senso di pienezza subito dopo aver iniziato il pasto.