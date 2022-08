Un bikini da oltre 400 euro: il relax balneare della cantante costa caro e accende polemiche

I vips si stanno godendo la loro calda estate, ed una cantante ha sfoggiato un bikini da 400 euro. E scattano subito le polemiche sui social.

I social si infiammano per le foto che i personaggi famosi stanno mostrando nei loro luoghi di vacanza, mostrandosi spesso in costume, come nel caso di questa super vip.

Come ogni estate le spiagge dei luoghi vacanzieri più cool, si popolano di personaggi famosi che sfilano con i loro super look estivi, e le loro foto impazzano sul web.

Elettra Lamborghini, le critiche al suo bikini

Elettra Lamborghini è la figlia di Tonino Lamborghini e Luisa Lamborghini e la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore del celebre marchio automobilistico.

Nata a Bologna il 17 maggio 1994, è diventato un personaggio televisivo, cantante e oggi anche stilista della sua nuova linea di abbigliamento. La sua carriera esplode con il singolo di debutto “Pem Pem“, una hit il cui video ha raggiunto più di 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Elettra Lamborghini ha una vita da star dei media: deve in particolare la sua popolarità alla partecipazione al reality di MTV, “Super Shore“, che l’ha vista protagonista per tre edizioni consecutive. Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Musica (E il resto scompare)”. La Lamborghini è molto seguita sui social, ma il suo segno distintivo è il twerking, vero marchio del suo stile e della sua personalità prorompente, nome che ha dato il titolo al suo album di esordio “Twerking Queen”.

Elettra è uno dei personaggi più amati e seguiti anche sui social network, soprattutto su Instagram, dove pubblica le sue foto sia di eventi pubblici, che della sua lussuosa vita privata. In particolare non sono passate inosservate le foto della sua tappa siciliana, dove si trovava per un concerto ed ha approfittato di un momento di relax in spiaggia.

A lasciare a bocca aperta i followers non è stato solo il fisico mozzafiato della cantante, ma come sempre il suo look super sexy e stravagante. Anche per il mare Elettra non ha tralasciato nulla al suo look, rigorosamente griffato, come in molti hanno notato.

La Lamborghini ha scelto infatti, per la tappa siciliana, un bikini firmato Fendi color celeste, composto da top a triangolo e slip con laccetti sui fianchi, con il motivo FF jacquard all over. Il modello indossato da Elettra ha la particolarità di essere double-face. Ma ciò che ha colpito è il costo del due pezzi: 410 euro.