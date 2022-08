La Dea Bendata premia oggi 3 segni zodiacali, i veri baciati dalla fortuna

L’Oroscopo di oggi, martedì 23 agosto, ci parla della cara Dea Bendata! vediamo allora i 3 segni che secondo le stelle oggi saranno baciati dalla fortuna.

Le stelle ci parlano di fortuna, e allora mettiamoci comodi e vediamo se si tratta proprio del vostro segno.

Agosto volge al termine, anche se l’estate non accenna a diminuire il suo caldo. Speriamo come sempre che siate in vacanza, o che abbiate goduto del meritato relax.

Oroscopo di martedì 23 agosto, chi sarà baciato dalla fortuna?

I nati il 23 Agosto appartengono al segno della Vergine, e il loro Santo Protettore è Rosa Da Lamia. La Vergine che nasce in agosto ha caratteristiche diverse dalle “settembrine”, ed è molto più vicina al leone estivo.

Chi nasce in questo giorno è da un lato portato più all’individualismo, che a volte agli occhi degli altri può apparire egoismo, ma ha anche qualità tipiche del segno della Vergine, come la precisione e l’eleganza. Ma vediamo la giornata di oggi, questo martedì che ci porta verso la fine del mese di agosto, cosa hanno da dirci le stelle. Oggi si parla di Fortuna!

Il primo segno che oggi avrà una bella giornata è anche il primo dello zodiaco, l’Ariete. Le stelle dicono che Venere è favorevole, e per questo è il momento giusto per osare da ogni punto di vista. Quindi se avete in testa qualche nuove idee o situazioni nelle quali ancora non vi siete buttati, la giornata potrebbe essere quella giusta! Pazienza e fiducia.

Il segno del mese, quello della Vergine, vede oggi una giornata che è decisamente dalla sua parte. Una delle caratteristiche di questo segno, come sappiamo in molti, è quella di avere uno spirito di iniziativa e soprattutto la propensione all’organizzazione e alla pianificazione; la Vergine, infatti, non ama molto i cambiamenti dell’ultimo minuto, piuttosto cerca sempre di avere il piano B in tasca. Oggi è dunque una giornata ideale per poter pianificare le prossime mosse, in vista della prossima stagione.

Giornata decisamente OK anche per gli amici dello Scorpione, che ha un periodo in vista molto positivo in determinati momenti, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. I cambiamenti non vi fanno paura, e li affronterete con la passione e la testardaggine che vi contraddistinguono. Oggi però, porte aperte alle relazioni, che dovrete un pò recuperare, soprattutto per chi è già in coppia. Il vostro carattere focoso porta spesso ad avere discussioni con il partner, ma fortunatamente le stelle ci dicono che sono solo piccole nuvole. Il sole sta uscendo!