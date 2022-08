La ricordiamo mentre cantava “Dammi tre parole”, ma che fine ha fatto oggi Valeria Rossi?

Tutti la ricordano per la sua canzone “Dammi tre parole”, ma in pochi sanno che fine ha fatto la cantante Valeria Rossi. Vediamolo insieme.

“Tre parole” è stato il singolo d’esordio e il maggior successo della cantautrice Valeria Rossi, in seguito inserito nel suo primo album Ricordatevi dei fiori.

In pochi sapranno che il vero titolo della canzone di Valeria Rossi non è “Dammi tre parole”, ma semplicemente “Tre Parole”. Voi lo sapevate?

Valeria Rossi, dalle classifiche musicali al Municipio

Il brano Tre Parole fu un vero e proprio tormentone estivo del 2001, grazie alla sua melodia facilmente orecchiabile, giocando sul classico connubio cuore-amore. La canzone era stata proposta per la partecipazione a “Sanremo giovani” del 2001, ma la candidatura fu respinta.

La cantante ha vinto per il brano ben due dischi di platino, il premio come rivelazione dell’anno al Festivalbar 2001, e la seconda posizione fra i singoli più venduti dell’anno, dietro solo a Can’t Get You Out of My Head di Kylie Minogue. Tre Parole ha venduto oltre 100 mila copie.

La versione originale della canzone, che avrebbe dovuto intitolarsi Sono il guaritore, ed esiste anche una versione in spagnolo intitolata Tres palabras. Dopo il grande successo di Tre Parole, uscì l‘album “Ricordatevi dei fiori”. Successivamente al boom del singolo, Valeria ha pubblicato altri singoli e avuto diverse collaborazioni, come quella con Andrea Bocelli insieme a cui ha scritto For a new Sun, o con Mietta per la canzone Hai vent’anni. Inoltre ha anche partecipato nel 2010 come autrice al Festival di Sanremo con la canzone Dove non ci sono ore cantata dalla quindicenne Jessica Brando.

Nel 2014 Valeria Rossi è uscita di nuovo con La canzone di Peppa ispirata a Peppa Pig (con lo pseudonimo Mammastar) e con un libro di ricette. Nel 2015 ha scritto il libro Tre parole dopo. Riflessioni intorno al successo.

Ma è stato nel 2018 che Valeria è tornata di fronte al grande pubblico, grazie alla partecipazione allo show su Rai Uno condotto da Amadeus Ora o mai più, dove ha partecipato assieme a Orietta Berti. Ma oggi in molti si chiedono di cosa si occupi, dopo la nuova apparizione in Rai, Valeria Rossi. Ebbene dopo vent’anni da quel grandissimo successo, Valeria Rossi ha sempre continuato ad occuparsi di musica, la sua passione, ma il suo primo impiego è tutto un altro. L’artista, infatti, attualmente lavora al Comune di Monza. E non solo, a quanto sembra si dedica anche al counseling.