Da Madonna a Lady Gaga, le cadute da tacchi alti rimaste nella storia

Da Madonna a Lady Gaga, sono tantissimi i personaggi famosi che sono stati immortalati cadendo dai tacchi. Vediamo le cadute rimaste nella storia.

Parliamo di uno dei momenti più imbarazzanti che possa accadere, quello di trovarsi in pubblico e cadere dai tacchi. A voi è mai capitato?

Uno dei fuori onda più frequenti per le donne è certamente cadere sui tacchi, e quando succede la prima cosa che facciamo è guardarci attorno…per controllare se qualcuno ci ha visto!

Le cadute dai tacchi dei vips

Se a cadere dai tacchi però è un vip, allora la questione è più difficile da gestire, perché nella maggior parte del tempo i personaggi famosi si trovano sotto la lente d’ingrandimento.

Oggi andiamo a vedere la classifica, stilata simpaticamente dalla rivista di moda per eccellenza Vogue, delle cadute più celebri della storia. In molte occasioni gli scivoloni accadono quando meno te l’aspetti, ma soprattutto arrivano in situazioni davvero imbarazzanti, perché i vips sono sempre sotto gli occhi dei riflettori.

E proprio per questo motivo andiamo a leggere la simpatica classifica delle cadute dai tacchi più clamorose, che sono state immortalate dai click dei fotografi.

Al primo posto c’è la caduta dai tacchi altissimi della già super alta top model Naomi Campbell, quando nei suoi gloriosi anni Novanta è caduta sotto gli occhi di tutti durante nientemeno che la sfilata di Vivenne Westowood. Al secondo posto si piazza Madonna, con la caduta durante i Brit Awards del 2015, mentre al terzo posto del podio c’è l’attrice Jennifer Lawrence nell’evento mondiale che forse è più visto in assoluto, gli Oscar! Durante la cerimonia del 2013. la Lawrence è caduta nel momento più importante, mentre saliva le scale per ritirare la statuetta come migliore attrice!

Proseguendo la classifica, immancabile la regina del fashion e dei look super eccentrici, dove i tacchi sono immancabili. Parliamo della grande Lady Gaga, che è stata immortalata all’aeroporto di Londra mentre cade dalle zeppe, un must dei suoi look. La signora Germanotta però non è nuova agli scivoloni, e per questo nella classifica dei click storici torna sempre lei, ma questa volta nella famosa caduta che fu sventata dal suo bodyguard.

A salvare dalla caduta Gigi Hadid, invece, è stata la sorella Bella, che ha preso in tempo Gigi in procinto di cadere dai tacchi alti, probabilmente inciampando sui pantaloni; e le sorelle hanno fatto un bis durante lo show di Anna Sui, quando di nuovo Gigi è stata presa da Bella.

Nella lista delle cadute vip non potevano mancare le attrici. E allora ricordiamo la bella Kristen Stewart durante il Festival di Cannes 2018, che per evitare imbarazzi si è addirittura tolta le scarpe prima di salire la scalinata. Restando in tema, per non sbagliare anche la simpaticissima e sorridente Julia Roberts ha preferito camminare senza scarpe sul red carpet del Festival di Cannes nel 2016.

Infine immancabile la super star del jet set e dei look con tacchi vertiginosi: Kim Kardashian, che nemmeno durante la gravidanza ha voluto rinunciare ai tacchi, ma il risultato nelle foto sono piedi e caviglie gonfi.