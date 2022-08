Fortuna e sfortuna: oggi, per due segni c’è la prima, per altri due la seconda

Siamo a metà dell’ultima settimana di agosto, e le stelle ci parlano della dea bendata. Fortuna e sfortuna, vediamo da che parte stanno.

Vediamo l’oroscopo di oggi, mercoledì 24 agosto, cosa dirà ai nostri amici segni. In particolare quattro saranno toccati, o no, dalla fortuna.

Agosto volge al termine, e anche le ferie per la maggior parte degli italiani che hanno l’abitudine di prenderle in questo mese.

Oroscopo di mercoledì 24 agosto, fortuna sì o no?

I nati oggi sono del segno della Vergine, uno dei più precisi dello zodiaco. Santo del giorno è San Bartolomeo Apostolo protettore di stuccatori, sarti, pellicciai, legatori, macellai, fabbricanti di guanti, fattori, imbianchini e conciatori.

In questa giornata sono accaduti, tra i mille fatti che la storia ci ricorda, due eventi legati a catastrofi sismiche, che hanno segnato il nostro paese. Nell’antico anno 79, ci fu la violentissima eruzione del Vesuvio che seppellì le città di Pompei, Ercolano, Castellammare di Stabia. Altra catastrofe dei giorni nostri, è quella provocata dal terremoto del 2016, che ha piegato l’Italia centrale distruggendo alcuni centri storici del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo. Amatrice è stata la cittadina con il maggior numero di vittime, una perdita che ha toccato tutti gli Italiani.

I nati il 24 agosto sono persone molto misteriose, e che amano in generale le cose non troppo facili, evitando soprattutto di dare per scontato ciò che gli accade intorno. Vediamo però per la giornata di oggi cosa ci dicono le stelle.

Due segni sono fortunati: il Cancro e il Leone. I nati sotto il segno del Cancro, avranno una giornata con la fortuna decisamente a favore, dalla serie…prendi al volo il treno! Progetti ed occasioni nella giornata di oggi vanno spinti al massimo, come a dire è il caso di buttarsi. Le stelle ci dicono che vanno bene sia lavoro che vita privata.

Il Leone, con la Luna a favore, darà la spinta necessaria per fare passi avanti, in vista della ripresa della nuova stagione; è proprio oggi il giorno per chiarire cosa fare a settembre, e il passo da seguire sul lavoro. In amore niente paura, perché se anche ci sono state delle nubi, tutto si potrà sistemare. Se devi chiarire qualcosa col partner, fallo oggi!

La fortuna invece non è dalla parte degli amici del Toro e dei Gemelli. I primi si trovano in un generale momento di difficoltà, sia dal punto di vista relazionale, che sul lavoro. I Gemelli hanno un caos sentimentale dentro, quindi è consigliata la calma prima di prendere decisioni, soprattutto riguardo le finanze.