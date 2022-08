Perché preferiamo rivedere in loop vecchie serie e vecchi film? Un motivo c’è

Il motivo per il quale preferiamo rivedere in loop vecchie serie e vecchi film, è molto semplice.

Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo voluto rivedere una vecchia serie tv o anche un film.

l rewatch di serie tv e film, spesso diventati i nostri preferiti, sono divenuti sempre più comuni ed ora andremo a vedere i veri motivi di questa particolare “ossessione”.

Qual’é il motivo di rivedere serie tv e vecchi film?

Negli ultimi anni siamo stati sopraffatti da moltissime piattaforme in streaming, come Amazon Prime Video, Netflix, Now Tv, Disney+ e Tim Vision, solo per citarne alcuni. Inoltre, per ogni piattaforma sono davvero tantissimi i titoli, fra serie televisive, film, documentari e serie d’animazione, e molto spesso non si sa davvero quale scegliere e da dove iniziare.

Il continuo aggiornamento dei cataloghi delle piattaforme in streaming, che ogni giorno ci propongono tantissimi titoli diversi tra novità e grandi classici, in realtà non fa che crearci ancora più confusione. Il fatto di avere così tante alternative tra cui scegliere non può considerarsi solo un vantaggio, ma anzi per alcuni, invece, diventa un vero e proprio problema.

Le possibilità di scelta offerte dalle varie piattaforme sono tantissime, ed è normale sentirsi indecisi e dubbiosi. Inoltre, una volta trovata un’opzione, ci potrebbe cogliere un’altra spiacevole sensazione, ovvero l’insoddisfazione, soprattutto se la serie non ci convince, ed un altro titolo sarebbe stato più adatto ai nostri gusti.

Proprio per questo motivo, riassaporare vecchie storie, ritrovare i personaggi, i loro legami e i vari colpi di scena, porta le persone a sentirsi confortate e sicure. Inoltre, è possibile sentire il bisogno o avere voglia di rivivere le emozioni e i sentimenti provate per la prima volta, dopo aver visto una determinata serie o dopo aver riconosciuto i personaggi.

Oltre al senso di sicurezza, appagamento e comfort, il rewatch di serie tv e film innesca anche un altro sentimento importante, ovvero la nostalgia. Infatti, rivedere film o serie tv del passato, ci può portare indietro alla nostra adolescenza o alla nostra infanzia, facendoci fare un viaggio nei ricordi e nelle sensazioni provate allora, alla prima visione.

Secondo lo psicologo Neel Burton, le persone si sentono bene nella prevedibilità, grazie ad un processo semplice chiamato “effetto di mera esposizione”, un fenomeno psicologico per cui le persone tendono a sviluppare una preferenza per alcune cose semplicemente perché hanno familiarità con esse.