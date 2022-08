La fortuna sorride a 3 segni ma come sfruttarla al massimo? A ciascuno la sua occasione

Uno il Superenalotto, uno il gratta e vinci, uno la lotteria

Sono 3 i segni fortunati di oggi, ma la fortuna va sfruttata! Vediamo le stelle il consiglio che danno per questa giornata.

Siete ancora in ferie o in città? l’estate ancora non è finita, ma intanto un altro weekend è iniziato. Cosa ci diranno le nostre amiche stelle?

Siamo tornati all’appuntamento con il nostro oroscopo quotidiano, ed oggi parliamo di fortuna. Vediamo chi dovrà cogliere l’occasione al volo!

Oroscopo di sabato 27 agosto, la fortuna vi sorride!

I nati il 27 Agosto sono del segno zodiacale della Vergine ed il loro Santo Protettore è Santa Monica. Coloro che sono nati oggi hanno un carattere impulsivo, e a volte sembrano addirittura un pò distanti.

Le migliori qualità sono la generosità e l’altruismo, ma l’eccesso può portare sempre qualche problema. Ma vediamo invece cosa ci dicono le stelle per la giornata di oggi, questo caldo sabato di fine agosto.

Ariete

Piccoli malumori passeggeri per via di Venere in contrasto ma niente condizionerà la giornata, non c’è di che preoccuparsi. Giove benefico vi dona fascino e bellezza fisica che potrete esercitare in amore. Forma fisica e mentale ottime in ufficio se siete nati dal 25 marzo al 2 aprile.

Toro

Mercurio resta vostro amico fidato e vi supporta con un carattere zen ed equilibrato, dandovi una proverbiale pazienza anche nel rapporto familiare, specie se siete nati dal 14 al 18 maggio. Non lasciatevi frastornare da stupide gelosie in amore, specie se siete in una relazione di lunga durata e nella terza decade. L’impegno nell’attività professionale vi vale la stima di colleghi e capi.

Gemelli

Giornata con umore un po’ altalenante visto che Sole, Mercurio e Marte sono dissonanti. Giove invece è dalla vostra parte e vi dona una grossa verve intellettuale. Venere vi costringe a venire allo scoperto in amore e dichiararvi alla persona dei vostri sogni. Un po’ di equilibrio e diplomazia saranno utili oggi in ufficio se fate parte della terza decade.

Cancro

Luna tira le fila della vostra buona sorte. Se una passione amorosa è fiorita nel frattempo occorrono impegno e attenzione per portarla avanti. Venere vi tallona in tal senso se siete parte dei nati tra il 25 e il 30 giugno. Se fate parte della seconda decade Urano vi darà rapidità ed efficacia a lavoro.

Leone

Venere vi dota di impulsi energetici per questa fase della vostra vita, con forma fisica e umore ottimi e vivificati da Sole, Mercurio e Marte positivi. Momento molto importante per la vita erotica e sentimentale con Venere, Sole e Marte che vi guardano con benevolenza. Sole inoltre darà successo alle vostre iniziative lavorative.

Vergine

Giornata molto positiva grazie a Mercurio e Urano. Nettuno però è ostile, anche se si tratta solo di armi spuntate. Luna è molto positiva e vi darà facilità nella realizzazione dei vostri piani. Mercurio e Sole insieme a Venere vi aprono a nuove conoscenze se siete single: la fortuna è dalla vostra parte! In ufficio siete dotato di specifici talenti che serviranno per risolvere un’emergenza.

Bilancia

Slancio e allegria tipici della giornata, con Venere che si trova sempre dalla vostra parte. Ricercate una perfetta sintonia con la persona amata, specie se fate parte della prima decade. Marte vi stimola a cercare qualcuno se siete single nati tra il 3 e il 14 ottobre. Se svolgete un lavoro nell’ambito della comunicazione o dei mass media oggi dovrete usare molta attenzione a come vi muovete perché Marte è ostile, anche se Mercurio vi aiuterà.

Scorpione

Una giornata in cui Venere vi donerà uno speciale equilibrio, soprattutto se fate parte della seconda decade. Una speciale e dolce intesa con la vostra dolce metà si paleserà se siete nati dal 4 al 9 novembre. Marte e Sole in angolo armonico vi daranno la capacità di realizzare in maniera rapida le incombenze lavorative.

Sagittario

Una splendida Venere vi porta sorprese inattese e un ottimo equilibrio psicofisico. Grande complicità soprattutto in famiglia con i bimbi piccoli. Giove è benefico così come Saturno e vi daranno entrambi forza in amore se siete nati dal 30 novembre al 2 dicembre. C’è bisogno della vostra professionalità in ufficio se nati tra il 27 e il 30 novembre.

Capricorno

Giornata di appagamento complessivo con Marte che innalza il vostro livello di verve e di approfondimento delle cose, specie se siete nati dal 7 al 13 gennaio. Venere vi consiglia di fare una scelta d’amore oggi, poiché vi trovate da tempo davanti a un bivio. Urano, Plutone, Giove, Nettuno, Mercurio e Marte vi promettono bontà a lavoro se nati tra il 30 dicembre e il 7 gennaio.

Acquario

Giove vi prospetta l’andare avanti in un percorso di vita già cominciato e Venere vi dà grande salute psicofisica. Vi sintonizzate alla grande con la vostra dolce metà, specie se festeggiate gli anni dal 29 gennaio al 6 febbraio. Saturno e Venere vi faranno mietere successi di tutto rispetto in ufficio.

Pesci

Luna vi allieta oggi ed espande la vostra sensibilità. Saturno è in angolo armonico e vi darà una lucidità mentale elevata se siete nati nella prima decade. Amore per voi è stima, rispetto e volontà di venirsi incontro, cosa che state ottenendo da una persona con cui state avendo una relazione seria. Plutone vi dà la fiducia per riporre le chiavi del vostro cuore se siete nati a marzo. Se invece siete nati tra il 28 febbraio e il 5 marzo Urano vi fornirà dei giusti canali per fare bella figura in ufficio