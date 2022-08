Allineamento delle stelle fortunato oggi, ma solo per i 3 favoriti dalla Dea Bendata

L’oroscopo di oggi, giovedì 25 agosto, ci parla di fortuna. Andiamo a vedere i segni baciati dalla nostra amica Dea Bendata.

Siamo arrivati quasi alla fine di agosto, ma l’oroscopo non si ferma mai! Ecco allora anche oggi le previsioni delle stelle per i nostri segni zodiacali.

In altri momenti la fine di agosto coincideva quasi con la fine dell’estate, ma adesso quei tempi sembrano davvero lontani! Il caldo sembra proprio non mollare.

Oroscopo di giovedì 25 agosto, i 3 segni baciati dalla Fortuna

I nati il 25 agosto sono del segno zodiacale della Vergine, e il loro Santo protettore è San Giuseppe.

I nati in questo giorno sono persone che non passano inosservate, e sono capaci di attirare a sé le attenzioni delle persone e le situazioni di successo; per questo sono considerati sicuri di sé, attraenti, intelligenti e carismatici. In realtà, come molti del segno della Vergine, non sempre dentro si sentono così come appaiono agli altri.

Ma andiamo a vedere cosa ci dicono le stelle per questo giovedì di fine agosto. Speriamo che abbiate trascorso delle buone vacanze, o che almeno siate riusciti a staccare un pò la spina. Ma il nostro oroscopo non va mai in vacanza, e allora…mettetevi comodi e leggete!

Oggi le stelle ci parlano di Fortuna, e ci mettono in evidenza i 3 segni che in questa giornata potrebbero approfittare delle buone vibrazioni.

Il primo segno a cui le stelle sorridono è il segno del Toro, che ha Venere dalla sua parte e quindi un grande fascino attorno a sé. Questo aspetto si riversa sulle questioni amorose, le relazioni già stabili o anche appena iniziate sembrano viaggiare a gonfie vele. E allora seguite il vento, e per il momento godetevi solo questo relax a due.

Gli amici del Leone seguono il vento del Toro, e quindi possono concentrarsi sui rapporti a due. Insomma, la calda estate del Leone non sembra affatto terminata, e il calore si sente da tutti i punti di vista. Non importa se siete in coppia o single, in ogni caso oggi le stelle vi consigliano di lasciarvi andare alle coccole a due, e se siete in cerca…aguzzate la vista!

Infine il segno della Bilancia, oggi appare molto stabile, sia in amore che nelle questioni lavorative e pratiche. Il bilanciamento caratteristico del vostro segno si vedrà chiaramente in questo momento, proprio per il senso di stabilità che ascolterete dentro di voi, e che saprete trasmettere al vostro partner.