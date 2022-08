Balsamo, non serve solo per dire addio ai nodi: gli usi alternativi che pochi conoscono

Il balsamo per capelli lo conosciamo tutti, ma non serve solo per sciogliere i nodi. Ecco gli altri usi alternativi ai quali non avevi pensato.

Anche tu usi il balsamo per sciogliere i capelli? ti stupiremo con queste idee differenti per utilizzarlo!

Sono moltissime le persone che hanno l’abitudine di utilizzare il balsamo dopo lo shampoo, soprattutto per ammorbidire la chioma e sciogliere i nodi.

Balsamo, gli usi che non conosci

Sull’utilizzo del balsamo ci sono pareri discordanti, perché molte persone sostengono che il rischio nell’utilizzarlo è di rendere ancor più grassi i capelli, costringendo in realtà a lavarli più spesso.

Ad ogni modo, il balsamo è conosciuto come prodotto per rendere più morbido e lucido il capello, ed evitare il formarsi dei nodi. Ma non è il solo utilizzo possibile. Ci credete? vi diamo qualche idea su come utilizzare il balsamo che avete in casa, anche in assenza di altri rimedi. Ce lo ha spiegato il Team Clio, e allora vediamolo insieme!

Il balsamo normale si distribuisce sui capelli ancora umidi, subito dopo lo shampoo e prima di asciugarli. Importante è il risciacquo con l’acqua, prima di procedere con l’asciugatura e la messa in piega. Tra gli altri modi di utilizzarlo, ce ne sono alcuni davvero incredibili ed utili. Il primo è di usarlo sui vestiti. Ebbene sì, può essere un valido alleato per lavare i capi delicati a mano, in una bacinella da aggiungere all’acqua. Va bene anche da aggiungere alla lavatrice per il lavaggio, fungerà da ammorbidente.

Ma il potere lucidante del balsamo può anche essere utile per le nostre scarpe, in particolare per quelle lucide appunto, perché come sappiamo con l’usura perdono la loro caratteristica. Passando sulle scarpe una noce di balsamo su un panno, vedrete tornare a brillare i vostri piedi!

Stesso effetto lucidante può essere applicato ad altre superfici, vedi gli elettrodomestici. Incredibile è l’effetto per districare le zip, e questo sì che è un validissimo aiuto! Quante volte infatti, si incastrano le zip dei nostri vestiti, e non riusciamo a mandarle né su e né giù? a tutti sarà capitato. Bene, una noce di balsamo e voilà! Scivola tutto! A questo proposito, aiuterà anche a far scivolare, e quindi ad uscire, gli anelli che spesso si incastrano nelle dita e facciamo davvero fatica a togliere!

Infine il balsamo può anche aiutare in ambito di bellezza, ammorbidendo le mani prima della manicure, soprattutto la zona delle cuticole, e se manca lo struccante, può essere usato in casi estremi – attenzione però ad evitare la zona degli occhi.