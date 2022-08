Preferisce bagnarsi piuttosto che acquistare un ombrello a 5 euro: polemica per la star

Un personaggio famoso ha scatenato una polemica per aver rifiutato di comprare un ombrello del costo di 5 euro. Vediamo di chi si tratta.

I personaggi famosi si sa che stanno sempre sotto l’occhio vigile degli ammiratori, ma anche degli haters. Soprattutto da quando ci sono i social.

I social network non perdonano, ci sarebbe da dire. In questo caso, il vip di turno che ha pubblicato un pensiero su un prezzo, ha scatenato molte polemiche.

Carmen Di Pietro, polemica per l’ombrello

Parliamo di Carmen Di Pietro, reduce dall’esperienza nell’Isola dei Famosi, che l’ha rilanciata e fatta molto amare dal pubblico del reality.

La showgirl di Potenza, è una donna da sempre conosciuta per le sue forme esuberanti, ma anche per il suo lato comico. Carmen è diventata famosa anche per il suo matrimonio nel 1988, molto discusso all’epoca, con il giornalista Sandro Paternostro. Il matrimonio fece clamore per l’enorme differenza di età: lui aveva infatti 76 anni, mentre lei soltanto 33.

All’Isola dei Famosi Carmen ha partecipato dal primo giorno in coppia con il figlio Alessandro, e quella che sembrava essere solo una promessa di teatrini, si è poi trasformata in una rivelazione per entrambi. Il pubblico, infatti, ha apprezzato fortemente sia madre che figlio.

Dopo l’ultima esperienza fortunata all’Isola, dove è arrivata in finale, la Di Pietro ha fatto un piccolo teatrino che ha ripreso sul suo canale ufficiale Instagram, un simpatico dietro le quinte a Matera, dove Carmen si trova con i figli. Mentre si mostra in veste di guida turistica, l’ex naufraga si è ritrovata improvvisamente a combattere con il maltempo.

In cerca di un ombrello per ripararsi, ha intanto cercato di coprirsi in vari modi, dal lanciarsi sotto gli ombrelli dei passanti, o cercando un passaggio da uno dei tipici tuk tuk, in questo periodo pieni di turisti.

Ma visto che la pioggia non fa preferenze, la showgirl si è trovata bagnata e senza un ombrello. Alla domanda su che fine avessero fatto i venditori di ombrelli – che notoriamente escono fuori nei giorni di pioggia, nei luoghi delle città dove c’è maggior affluenza di gente – la Di Pietro è andata alla ricerca di qualcuno, imbattendosi in un ragazzo che aveva il fatidico oggetto del desiderio.

Il prezzo? 10 euro per il parapioggia grande e 5 per il piccolo. Ma dopo aver detto il prezzo, il venditore si è beccato un secco No, ed una specifica da parte della showgirl “A Roma lo pago 3 euro”.