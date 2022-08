Reciterà in un film porno: proposta inaspettata per l’attrice più chiacchierata del momento

L’attrice più chiacchierata del momento ha ricevuto una proposta indecente, ossia recitare in un film porno.

Negli ultimi giorni, infatti, è pervenuta all’attrice più discussa del momento, una proposta del tutto inaspettata da parte di una nota agenzia di modelle per adulti.

Un’offerta scioccante da parte della società ed, ora, tutti si aspettano la risposta affermativa o meno dell’attrice.

La proposta inaspettata per l’attrice di recitare in un film porno

La fine del processo ha visto Amber Heard essere sconfitta nel contenzioso legale contro l’ex marito Johnny Depp, e la donna dovrà fare il punto sulla sua situazione all’interno dell’industria dell’intrattenimento.

A due mesi di distanza dalla sentenza della corte di Fairfax, Virginia, dichiarata colpevole di diffamazione nei confronti del suo ex marito, non ha ancora trovato le risorse con le quali procedere al risarcimento. Infatti, la corte ha condannato la Heard ad elargire a Depp un’ingente somma corrispondente a quasi 10 milioni di dollari.

Tramite il suo team legale, l’attrice ha recentemente comunicato di non essere in grado di pagare tale somma, e come conseguenza ha dovuto dichiarare bancarotta. Tuttavia negli ultimi giorni è pervenuta all’attrice una proposta del tutto inaspettata.

La Zen Models, nota agenzia del settore, avrebbe infatti offerto all’attrice la ragguardevole somma di circa 9 milioni di dollari per apparire in uno dei film a luci rosse da loro prodotti. Una proposta shock che sicuramente permetterebbe alla Heard di ripianare i suoi debiti senza dover mettere in vendita ulteriori beni personali ed immobili.

La proposta è pervenuta all’attrice tramite una lettera spedita ad Elaine Bredehoft, avvocato dell’attrice, da parte del presidente di Zen Model Management.

“Zen Models è un’agenzia di modelle per adulti e una società di produzione. Siamo stati in contatto con un gruppo di società di produzione di film per adulti interessate ad offrire alla signora Heard un contratto per recitare in una produzione di video di intrattenimento per adulti. Ci sono diverse premiate registe che sarebbero disposte a scrivere una sceneggiatura per potenziare e mettere in risalto la femminilità e la sessualità di Amber. Riteniamo che gli uomini e le donne nel settore delle pellicole per adulti siano stati rappresentati in una luce molto negativa. L’industria per adulti è diventata un’industria multimiliardaria che lavora per creare un ambiente più sicuro in cui gli artisti possano lavorare standardizzando e sradicando le molestie sul set”.

Nello specifico, l’accordo proposto ammonterebbe a 8 milioni garantiti per l’accettazione, più un ulteriore milione al Children’s Hospital di Los Angeles. Si tratta sicuramente di un offerta sorprendente, e sarà interessante capire se questa potrà in qualche modo essere presa in considerazione da Amber Heard e dal suo entourage.