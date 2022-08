Stronca il ristorante su Tripadvisor: “si paga pure per fare pipì” ma il tariffario era tutt’altra cosa

Un commento stronca un ristorante su Tripadvisor, ma il tariffario smentisce le parole di un ipotetico pagamento per la pipì.

Una recensione sul famoso sito web di Tripadvisor, ha messo a repentaglio la vita di un ristorante, ma per fortuna il tariffario diceva tutt’altra cosa.

Il motivo della protesta era di un ipotetico pagamento per la fare la pipì, ma in realtà il commento del recensore era completamente fuori luogo poiché non rispecchiava assolutamente la verità.

La recensione su Tripadvisor e la risposta del titolare

“Posso dire solo una cosa, si bel locale e accogliente… ma come è possibile che anche per andare in bagno si paghi? Non siamo mica alla dogana! Una vera vergogna. Poi se uno non vuole ordinare non è libero di farlo perché sennò viene escluso, no comment“. Questa è stata la recensione scritta da un utente tramite un dispositivo cellulare.

La risposta del titolare chiaramente non si è fatta attendere, e non poteva esimersi dal mostrare tutta la sua frustrazione per un tariffario non vero.

“Sara credo tu abbia bisogno di un medico specialista molto capace, che ti possa aiutare a risolvere i tuoi disturbi. Il listino che tu hai visto all’entrata del bagno, è li dal 16 aprile del 2012, primo giorno di apertura del Cibo, ed è un tariffario in LIRE, RIPETO IN LIRE, di una CASA DI TOLLERANZA DEL 1927 (c’è anche scritto) cioè fa parte dell’arredamento, è una replica, una stampa, una GAG… adesso io vorrei sapere come hai fatto a scambiarlo per un tariffario del WC (NEL 2017)… mai visto personalmente un tariffario (in lire nel 2017) prima di accedere a dei servizi… e poi scusami come hai interpretato le varie tariffe che sono curioso.. cioè: la tariffa semplice 1.50 lire, la tariffa doppia 2.50 lire, 1/4 d’ora 3.10 lire, 1/2 ora 5 lire, 1 ora 7.20 lire“.

I commenti delle persone sulla vicenda sono stati moltissimi, alcuni molto duri nei confronti del recensore.

“Tripadvisor dovrebbe implementare la possibilità di segnalare certi recensori e certe recensioni…non sta né in cielo né in terra prendere voti negativi che ti rovinano la media per colpa di ignoranti del genere” oppure “La cosa che più mi perplime sono i 7 tizi che hanno trovato utile questa recensione” o infine “Questo è quando si dà aria e diritto di parola agli idrocefali. Peccato che loro ci giocano, mentre i destinatari delle loro recensioni perdono denaro e lavoro di cui vivono”.