Borsa a forma di aereo o aereo vero e proprio? Il prezzo più o meno è lo stesso

Borse in commercio ce ne sono moltissime, ma una a forma d’aereo ha un prezzo…simile ad un aereo vero! Vediamo di cosa si tratta.

Siete appassionati di borse? vi piacciono i pezzi originali? bene, oggi parliamo proprio di un esemplare unico nel suo genere.

Le prime borse da passeggio con tracolle di catenelle o manici rigidi compaiono attorno al 1890, quando da accessorio prettamente professionale, la borsa diventa un accessorio di uso comune.

Louis Vuitton inventa la borsa a forma di aereo

E’ senza dubbio una delle maison di moda storiche e più famose al mondo: parliamo del marchio francese Louis Vuitton.

Tutti conosciamo la famosa marca di moda Louis Vuitton, l’azienda francese specializzata in accessori moda, pelletteria e orologi da taschino. LV appartiene alla multinazionale di beni di lusso francese Moët Hennessy Louis Vuitton SA (LVMH) e ne è il marchio principale. Louis Vuitton è senza dubbio una delle principali case di moda internazionali al mondo. Per sei anni consecutivi (2006–2012), Louis Vuitton è stato nominato il marchio di lusso più prezioso al mondo. L’azienda ha oltre 460 negozi in 50 paesi.

Il marchio prende il nome da monsieur Louis Vuitton (Lavans-sur-Valouse, 4 agosto 1821 – Parigi, 27 febbraio 1892), che nel 1835 lasciò il paese di provincia dove era nato per trasferirsi a Parigi e lavorare come apprendista per il fabbricante di valigie Monsieur Marechal. Vuitton fondò il marchio omonimo nel 1854.

E’ proprio realizzando bauli a Parigi, che nasce il tratto distintivo di Louis Vuitton, che è legato chiaramente ai viaggi. Da allora la maison non ha mai perso un colpo, e resta salda come punto di riferimento nella produzione e vendita di valige da viaggio. Una valigia con il marchio LV rappresenta ancora oggi un sogno per milioni di persone.

Ed è proprio la continua celebrazione del viaggio che ha ispirato la creazione presentata in occasione della sfilata Autunno-Inverno della maison, e lanciata dal direttore creativo della moda uomo, Virgil Abloh. Lo show della maison, ambientato in un aeroporto futuristico, era incentrato proprio sulla tematica del viaggio, e tutti i capi ed accessori presentati avevano un legame con questo tema. Tra questi, una borsa ha lasciato tutti senza parole.

Si chiama Airplane Bag, ed è una borsa a forma di aeroplano, un vero e proprio pezzo da collezione. La borsa a forma di aereo di Louis Vuitton è realizzata in iconica tela Monogram con finiture di colore nero; la struttura metallica (chiaramente nascosta) permette alle ali di restare spiegate. E’ presente una tracolla amovibile e regolabile, sempre in colore nero come le rifiniture.

L’iconica borsa, già amatissima, è disponibile solo su ordinazione, ed il prezzo si aggira sui 33mila euro (39mila dollari).