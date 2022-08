Che fine ha fatto Alizée? La ricordiamo cantare Moi… Lolita ma oggi ha 38 anni

Tutti abbiamo cantato Moi…Lolita. Se vi ricordate la canzone, sapete che fine ha fatto Alizée? Oggi ha 38 anni, vediamo com’è diventata.

E’ stato un tormentone come tante canzoni della storia della musica. Moi…Lolita ha fatto cantare tutti, era il 2002.

Non è facile ricordare delle canzoni in francese, eppure questa canzone la conoscevamo a memoria quasi tutti.

Alizée, ecco com’è oggi

In Italia è stato un vero e proprio tormentone, e tutti hanno cantato questa canzone francese. Il titolo è Moi…Lolita, e la cantava la giovanissima Alizée.

Era appena entrato il 2000, e sono passati esattamente vent’anni, ma ancora oggi la canzone viene trasmessa e si ascolta, ripetendo il ritornello come se fosse ieri. All’epoca dell’incredibile successo, la giovane interpreta aveva appena 16 anni, e si chiamava Alizée Jacotey, conosciuta semplicemente col nome di Alizée.

La canzone voleva provocare, con riferimento al personaggio di Vladimir Nabokov, e il personaggio di Alizée, donna bambina già cantante, sembrava avere tutto a favore. E così è stato, perché il pezzo è diventato subito una hit dal grandissimo successo, arrivando al numero uno in Italia e in Spagna, e nei primi dieci di quasi tutto il resto d’Europa.

Eppure, come è accaduto a molti artisti, la giovane interprete ha avuto successo solo con questo singolo, e non è mai riuscita a continuare una vera e propria carriera nel mondo della musica, ed è sparita dalla circolazione. Ma cosa fa oggi Alizée? Vediamolo insieme.

La cantante in realtà ha provato fino al 2014 a fare musica, ed in Francia e in Belgio ha continuato una discreta carriera. Nel 2003 ha pubblicato il secondo disco, Mes courants électriques, accompagnato dal successo (minore rispetto a Moi… Lolita) del singolo J’en ai marre!

In seguito ha pubblicato un album live, una raccolta e un nuovo album di inediti nel 2007, intitolato Psychédélices, che ha avuto il massimo successo di vendite in Messico. Il quarto album di inediti, Une enfant du siècle, è uscito il 29 marzo 2010. Il suo quinto album in studio, 5, è uscito il 25 marzo 2013. Il suo sesto album in studio, Blonde, è uscito il 23 giugno 2014.

Ma non solo: Alizée è anche ballerina. Infatti nel 2013 ha vinto la 4ª edizione della versione francese del programma Ballando con le stelle – in francesce “Danse avec les stars” – in coppia con il ballerino Grégoire Lyonnet, con il quale si è in seguito sposata ed ha avuto due figli. Infine la donna è anche una doppiatrice per film d’animazione.