Hai mai provato il trucco del sale nelle scarpe? In estate è la salvezza

E’ un trucco che in estate ti salverà, e si tratta di mettere il sale nelle scarpe. Se non lo hai mai provato, leggi qui e resterai sorpreso.

Ci sono dei rimedi fai da te, semplici da preparare a casa, che possono davvero aiutare moltissimo, e quello che riguarda il sale è uno di questi.

Parliamo del sale che utilizziamo normalmente in cucina, e che teniamo sempre in casa, è costituito quasi completamente da cloruro di sodio (ovvero il sale sodico dell’acido cloridrico).

Sale nelle scarpe, una salvezza!

Il sale si trova principalmente in commercio sotto forma di sale grosso o sale fino, a seconda della dimensione dei cristalli, e in “sale marino”, o salgemma, a seconda del tipo di produzione. In altri paesi, il sale è quasi sempre commercializzato in polvere più o meno fine.

In Italia, le principali saline si trovano a Margherita di Savoia, in Puglia; a Cervia in Romagna; nei pressi di Cagliari, in Sardegna e a Marsala e Trapani, in Sicilia, dove il sale marino è inserito tra i Prodotti agroalimentari tradizionali siciliani riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ma parliamo dei suoi utilizzi casalinghi, e di un trucco formidabile che lo riguarda.

Ogni giorno utilizziamo il sale in cucina, ma non solo. I diversi utilizzi del sale sono conosciuti, primo fra tutti in ambito beauty, perfetto come scrub per il corpo. Ma sapevi che il sale può aiutarti molto, se lo metti nelle scarpe?

Questo rimedio, del quale in pochi sono a conoscenza, aiuta moltissimo soprattutto nel periodo estivo, quando i piedi sudano di più, e indossiamo le scarpe chiuse. Moltissime persone, infatti, soffrono il cattivo odore che emana la scarpa in cui il piede ha sudato, e si chiedono come fare per combattere questo fastidioso problema.

Ecco quindi il rimedio, naturale: versa un cucchiaio di sale grosso la sera prima di indossarle, e il giorno dopo vedrai il risultato. E’ consigliato mettere il sale nelle scarpe la sera prima di andare a letto, poiché prima che faccia effetto devono passare minimo 6 ore. Questo rimedio casalingo e semplicissimo, ti aiuterà anche a risparmiare energia, perché non sarà più necessario sottoporre a continui lavaggi le scarpe maleodoranti.

In estate questo aiuto è fondamentale, perché tantissime persone sono costrette a lavare le scarpe dopo solo una volta che le hanno indossate, perché il sudore si attacca subito, ed appena si tolgono il cattivo odore ci attanaglia.