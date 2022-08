“Michael Jackson mi ha telefonato e sono quasi svenuto”: l’assurda esperienza della star

Una telefonata di Michael Jackson, e la star ammette “sono quasi svenuto”. L’esperienza incredibile raccontata dal protagonista. Vediamo di chi si tratta.

Non capita tutti i giorni di ricevere una telefonata da un mito della musica, soprattutto se si parla di Michael Jackson.

La storia è stata raccontata dalla star in occasione di un’intervista rilasciata per promuovere The Greatest Showman (il film musicale nel quale ha recitato accanto a Hugh Jackman, sulla vita e le imprese del celebre intrattenitore americano P. T. Barnum). Scoperto di chi parliamo?

Zac Efron e l’assurda telefonata con il re del pop

Soprannominato “The King of Pop”, (“il Re del Pop”) Michael Jackson è entrato nel Guinness World Records per essere l’artista con il maggior successo commerciale di tutti i tempi, con vendite superiori ad un miliardo di copie in tutto il mondo.

Di Michael Jackson si è detto tutto, e si sa moltissimo. Il re del pop ha vinto oltre 900 premi, che lo rendono l’artista più premiato nella storia della musica. La chiamata a cui fa riferimento Efron, risale al 2009, anno in cui purtroppo Michael Jackson è morto.

In quel periodo Zac Efron era esploso come la star di High School Musical, e durante la promozione di uno dei film legati alla serie, ha ricevuto la chiamata nientemeno che da Michael Jackson, mentre si trovava a cena con Kenny Ortega (regista e coreografo di High School Musical).

Ortega rispose ad una persona che chiedeva di parlare con Zac. “Presi il telefono e Michael mi chiese “Sei Zac della Highschool Musical?”, io risposi di sì, e lui continuò “Amo quello che fai. Sono un grande fan“. E io sono quasi svenuto. Non potevo credere che sapesse chi sono. Ho iniziato a piangere, era un disastro e gli ho detto che era il mio eroe, che era il motivo per cui facevo quello che facevo, gli ho detto “grazie Michael per tutto, per avermi insegnato a ballare, per avermi insegnato come credere in me, per avermi insegnato a brillare”, e questo lo ha fatto piangere. Stavamo piangendo entrambi al telefono e lui ha finito la conversazione con qualcosa del tipo: “Ehi Zac. Non è fantastico?” E io ho detto cosa? E lui mi ha detto: “I sogni diventano realtà, vero?””.

Zac Efron è diventato famoso per il suo ruolo di Troy Bolton nel film TV della Disney High School Musical, dopo la serie della WB Summerland e dopo il film Hairspray – Grasso è bello, versione cinematografica dell’omonimo musical di Broadway.