Tre segni zodiacali e tre donne con cui discutere è semplicemente impossibile

L’oroscopo di questo venerdì mette in guardia 3 segni zodiacali da tre donne…con le quali discutere è davvero impossibile. Chi saranno?

Siamo entrati nel fine settimana, e le temperature sono ancora calde. Le stelle per oggi toccano un argomento altrettanto caldo, come quello femminile.

Siamo arrivati al weekend dell‘ultima settimana di agosto, ma il nostro oroscopo non si è mai fermato. E voi, avete passato delle buone buone vacanze?

Oroscopo di venerdì 26 agosto, occhio al rosa!

La fine dell’estate è vicina, oppure no. Infatti quest’anno le temperature sono state davvero oltre le aspettative, e i problemi con il clima moltissimi. Ma rilassiamoci, e leggiamo cosa hanno da dirci le stelle.

I nati il 26 Agosto sono del segno zodiacale della Vergine, ed il loro Santo Protettore è Alessandro di Bergamo. Il segno della Vergine è complesso, come ben sappiamo, ma certamente uno dei più affidabili dello zodiaco. I nati oggi hanno esattamente questa caratteristica, ed amano essere un punto di riferimento per gli altri.

Oggi sono nati molti personaggi importanti, come lo scrittore francese Guillaume Apollinaire e lo spagnolo Julio Cortazar, l’attore Macaulay Culkin, la collezionista d’arte Penny Guggenheim, e Madre Teresa di Calcutta. Ma vediamo cosa hanno da dirci le amiche stelle per la giornata di oggi, venerdì 26 agosto.

Le stelle oggi si occupano in particolare di 3 segni del nostro zodiaco, che in questa giornata saranno un pò in difficoltà, o semplicemente giù di corda, per varie motivazioni. La lente d’ingrandimento oggi è in particolare sulle discussioni, soprattutto se coinvolgono le signore, che in questa giornata potrebbero darvi filo da torcere.

Si sa che la donna è sempre un osso duro quando si arrabbia, ed oggi le stelle ce lo ricordano. In particolare consigliano di fare attenzione agli amici dell’Ariete, Leone, e Capricorno. Andiamo a vedere nello specifico.

I nati sotto il segno dell’Ariete devono prepararsi ad una giornata pesante, soprattutto in ambito lavorativo, dove le energie da spendere sono molte. Oggi anche i rapporti saranno appesantiti, e per questo è meglio evitare discussioni, soprattutto se coinvolgono colleghe nel vostro ambito lavorativo.

Gli amici del Leone, nonostante la Luna a favore, sembra in realtà che ce l’abbiano storta; umore sulle montagne russe in questo venerdì di fine agosto. E allora attenzione a fermarvi e respirare prima di parlare.

Infine il Capricorno, oggi in giornata decisamente down, con l’umore sotto i tacchi. Niente paura, non lasciatevi condizionare dai vostri pensieri, ed evitate i contatti e le discussioni inutili.