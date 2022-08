Un Posto al Sole, su Instagram l’attore si lascia scappare uno spoiler shock

Un posto al Sole è ancora seguitissimo, ma un attore si è lasciato scappare su Instagram uno spoiler sulla soap davvero shock.

La soap opera in Italia ha un successo clamoroso e stabile, e i telespettatori attendono ogni sera l’evolversi delle storie che riguardano i suoi protagonisti.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia, ma anche la più longeva. Va in onda su Rai 3, e la prima puntata è andata in onda lunedì 21 ottobre 1996.

Un posto al sole, il clamoroso spoiler

La soap è interamente ambientata a Napoli, la bellissima città che da anni fa da sfondo alle storie e gli intrecci dei protagonisti, famosi e conosciuti in tutta Italia.

La serie è molto seguita perché le storie e i personaggi sono radicati nella realtà, non c’è distanza tra lo spettatore e ciò che accade sullo schermo. La soap racconta la vita degli abitanti di un condominio, Palazzo Palladini, situato sulla collina partenopea di Posillipo, con vista sul golfo di Napoli e il Vesuvio. Inizialmente lo stabile è di proprietà della prestigiosa e nobile famiglia Palladini, che controlla e gestisce le imprese omonime, di cui fanno parte gli storici cantieri Palladini.

Nel 2021-22 è andata in onda la ventiseiesima stagione, e il successo non sembra avere declino. I protagonisti di Un posto al sole sono amatissimi dal pubblico, e sono attori italiani bravissimi e molto seguiti, anche sui social. In particolare uno di loro, ha recentemente spoilerato qualcosa sul futuro della serie.

Si tratta della bella Ilenia Lazzarin, che nella soap interpreta Viola, uno dei protagonisti più amati e longevi nella serie. La Lazzarin, sul suo profilo instagram, ama regalare ai fans dei piccoli spunti riguardo le anticipazioni sulla serie.

Questa volta però un altro attore ha partecipato all’azione spoiler, e si tratta di Patrizio Rispo, che nella soap veste i panni di Raffaele. La Lazzarin, infatti, si è vista sorpresa nel leggere i copioni delle prossime puntate, ed ha pubblicamente fatto i complimenti agli autori sul contenuto.

“Trame folli ma allo stesso tempo molto vicine alla realtà”, ha detto l’attrice, che sul suo profilo social si diverte spesso a mettere delle foto dei dietro le quinte della lavorazione della soap, in compagnia dei suoi colleghi.

Ogni tanto Ilenia ama scrivere nelle didascalie qualcosa per mettere una pulce nell’orecchio, e questa volta a darle una mano il collega Rispo, che ha svelato un interessante retroscena su quanto accadrà a settembre. In una pagina del copione relativo all’episodio 6031 sembra infatti che la crisi sentimentale tra Eugenio e Viola scoppierà fortemente.