Addio seno cadente: evita queste cattive abitudini e il problema sparirà

Avere il seno cadente è una caratteristica comune a molte donne, ma se elimini queste cattivi abitudini, il problema sparirà. Vediamo come.

Si tratta di un progressivo svuotamento del seno che a lunga andare lo fa risultare floscio, e che può causare anche problemi di autostima.

Il cedimento del seno in medicina si chiama ptosi mammaria, ed è un processo naturale che si verifica gradualmente a causa della progressiva perdita di elasticità delle fibre cutanee.

Seno cadente, cosa fare per rimediare

Come spiega il sito del dr. Spano, “per ptosi mammaria si intende proprio lo svuotamento e la discesa del seno verso il basso; è un processo che, purtroppo, è improbabile interrompere naturalmente una volta iniziato. Si tratta di un fenomeno causato da un graduale rilassamento dei tessuti che, perdendo tonicità, non riescono più a sostenere la ghiandola mammaria”.

La ptosi mammaria può verificarsi a seguito di eventi particolari, come una gravidanza, oppure per fattori genetici ed ereditari che portano il seno a discendere. Certamente più la taglia del seno è grande, più alte sono le probabilità che con il tempo possa cedere. Ecco le cause principali del seno cadente:

Dieta poco bilanciata;

Stile di vita sedentario;

Cambi di peso repentini con effetto yo yo;

Sovrappeso;

Gravidanze ripetute;

Allattamento;

Reggiseni poco contenitivi, vecchi o di scarsa qualità;

Fumo: il tabacco nuoce alla pelle, che risulta sempre meno elastica e via via più rugosa;

Mancata protezione ai raggi UV;

Postura scorretta.

E allora cosa fare per evitare questo antiestetico problema? Anzitutto fare attenzione allo stile di vita in generale, e quindi combattere le cause che abbiamo appena elencato, come il fumo che attacca la pelle (oltre ad essere pericoloso per la salute), e fare attenzione alle posture o a stare troppo seduti. Questo fattore è importante, perché facendo attenzione quotidianamente alla nostra postura, si eviterà l’effetto gobba che nasconde il seno e non lo fa stare nella posizione eretta.

Nello stile di vita rientrano in primis le abitudini alimentari, e quindi ancora una volta attenzione alla dieta e all’effetto yo-yo, ovvero cambi di peso repentini, che causano svuotamento del seno, e anche le antiestetiche smagliature.

La protezione solare è importantissima, perché il sole come sappiamo può causare macchie e melanomi, e può anche causare un cedimento del seno. Infine attenzione a non sbagliare la taglia del reggiseno, che non sia troppo stretto ma nemmeno lento, perché il sostegno è fondamentale per impedire il cedimento del seno stesso.