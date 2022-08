La fortuna sorride a 3 segni ma come sfruttarla al massimo? A ciascuno la sua occasione

Sono 3 i segni fortunati di oggi, ma la fortuna va sfruttata! Vediamo le stelle il consiglio che danno per questa giornata.

Siete ancora in ferie o in città? l’estate ancora non è finita, ma intanto un altro weekend è iniziato. Cosa ci diranno le nostre amiche stelle?

Siamo tornati all’appuntamento con il nostro oroscopo quotidiano, ed oggi parliamo di fortuna. Vediamo chi dovrà cogliere l’occasione al volo!

Oroscopo di sabato 27 agosto, la fortuna vi sorride!

I nati il 27 Agosto sono del segno zodiacale della Vergine ed il loro Santo Protettore è Santa Monica. Coloro che sono nati oggi hanno un carattere impulsivo, e a volte sembrano addirittura un pò distanti dalle persone che hanno intorno, creando spesso dei malintesi nei rapporti interpersonali.

Le migliori qualità sono la generosità e l’altruismo, ma l’eccesso può portare sempre qualche problema. Ma vediamo invece cosa ci dicono le stelle per la giornata di oggi, questo caldo sabato di fine agosto.

In questo giorno sono nati alcuni personaggi famosi, come il grande filosofo cinese Confucio, Carlo Feltrinelli, lo stilista Tom Ford, il filosofo tedesco Friedrich Hegel. In questo giorno nel 1813, Napoleone sconfigge austriaci, russi e prussiani nella Battaglia di Dresda, mentre nel 2003 Marte passa nel punto più vicino alla Terra degli ultimi 60.000 anni, passando a circa 55.758.006 chilometri dal nostro pianeta.

Oggi le stelle danno consigli precisi sulla Dea Bendata, quindi seguiamo bene le loro indicazioni. Sono 3 i segni che oggi hanno via libera per tentare la fortuna, vediamo quali sono. Il primo segno fortunato di oggi è il Cancro, che ha dalla sua parte la Luna e Venere, quindi la giornata promette davvero bene. La luna nello specifico vi farà da guida per le questioni legate alla fortuna, e allora…le stelle consigliano di acquistare un Gratta e Vinci, non si sa mai!

Gli amici del Leone sono in una fase di grande energia e forza psico-fisica, con i pianeti dalla sua parte. Anche per loro le stelle consigliano di mangiare la giornata e sorridere ai successi. Il consiglio delle stelle: gioca alla Lotteria!

Infine gli amici dell‘Acquario, anche loro in una buona forma e rilassati, forse anche grazie alle ferie appena concluse. Le stelle stanno decisamente dalla vostra parte, i successi sono dietro l’angolo e la giornata va sfruttata, soprattutto se già siete tornati al lavoro dopo le ferie. Il consiglio delle stelle per questo sabato è uno: studiate bene il Superenalotto, e tentate la fortuna!