Hai visto dove vive Filippo Bisciglia? Altro che il villaggio di Temptation Island

Filippo Bisciglia è il volto di Tempation Island, amatissimo dal pubblico. Ma dove vive non è certo il villaggio della trasmissione, la casa è bellissima.

Temptation Island (nella prima edizione del 2005 era intitolato Vero amore) è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen (tradotto come Fede Cieca) creato da Endemol ed è stato adattato da diversi paesi.

Alla conduzione della prima edizione di Temptation Island c’era Maria De Filippi. Dopo nove anni, arrivò la seconda edizione (la prima con il nome Temptation Island), andata in onda dal 3 al 24 luglio 2014 con la conduzione di Filippo Bisciglia, che presenterà anche le successive edizioni.

Filippo Bisciglia la sua casa con Pamela Camassa

Filippo Bisciglia, classe 1977, è il conduttore e l’anima di Tempation Island da molti anni, ma lui stesso ha dato la triste notizia che il format è stato cancellato, e per il momento la nuova edizione non si farà.

Bisciglia è diventato famoso nel 2006, in occasione della sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello, dove si piazzò al secondo posto. Da allora Filippo ha collezionato molte partecipazioni televisive, fino ad arrivare alla conduzione del reality che ha fatto un vero boom di ascolti.

Il conduttore è amatissimo e seguitissimo dai fans anche sui social, e proprio sulla sua pagina ufficiale Instagram ha pubblicato molte foto della sua vita professionale e privata. Filippo ha pubblicato sempre molti dietro le quinte della trasmissione che lo ha consacrato al grande pubblico, con foto sia da solo che con il cast e i concorrenti di Temptation.

Molti sono gli scatti che Filippo ama pubblicare della sua vita privata e dei suoi impegni durante il tempo libero, dalla passione per la moda allo sport. Ma ciò che incuriosisce i fans sono senz’altro gli scatti che il conduttore regala dentro la sua bellissima casa, che divide con la bellissima Pamela Camassa, sua compagna da moltissimi anni.

La casa della coppia, vedendo le foto di Filippo, si presenta con un arredamento decisamente moderno, con dei pavimenti scuri in quasi tutte le stanze. Un elemento che è ben visibile, è la predominanza del colore bianco, sia nelle pareti che nella scelta dell’arredamento, come il bellissimo mobile in salotto dove è posto il grande televisore, così come il tavolo che si trova sempre nella stanza.

Il divano che la coppia ha messo di fronte la televisione nel salone, è anch’esso di un colore molto chiaro. La cucina, moderna e molto grande, è stata scelta ugualmente di colore bianco.