Non si presenta al matrimonio ma manda l’amante: la cerimonia diventa esplosiva

Una cerimonia di matrimonio diventa esplosiva, quando uno sposo non si presenta e manda l’amante.

Un uomo non si è presentato davanti all’altare ma ha mandato, sotto gli occhi degli invitati e soprattutto della sposa, la sua amante.

Una storia buffa, ma allo stesso tempo terrificante e fa riflettere come, anche nel giorno più bello della vita, possono accadere sorprese inaspettate.

Lo sposo non si presenta al matrimonio e manda l’amante

Una platea di invitati vestiti da cerimonia erano pronti ad assistere al fatidico “si” della coppia di sposini, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Infatti, la celebrazione del matrimonio non è mai avvenuta ed è finita malissimo.

La vicenda è stata documentata da Il Messaggero e, da subito, è divenuta virale su Internet, specialmente su Tik Tok.

La sposa stava attendendo da molto tempo l’arrivo del futuro marito, ma dello sposo nessuna traccia. Fino a quando, a presentarsi alla cerimonia, sarebbe stata proprio l’amante di lui, “incaricata” di riferire la reale scelta dell’innamorato.

“Sposo non si presenta al matrimonio e manda l’amante a dire alla sposa che ha scelto l’altra“. Questo è quanto si apprende in un testo del video su Tik Tok.

Nonostante l’indicazione geografica fornita, ci sono alcuni particolari che sembrano far dubitare della sua autenticità. In primo luogo, la clip sembra essere stata tagliata e montata ad arte, al fine di ottenere l’effetto desiderato e dare la parvenza che la vicenda si sia consumata in Italia, aggiungendo anche un audio ad hoc. Infatti, la location sembra essere compatibile con il Sudamerica.

Alcuni frame del video sembra stessero circolando sulla piattaforma tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Infatti, le immagini mostrano chiaramente una sposa disperata intenta a piangere appoggiata sulla limousine.

In un altra parte del video si nota come l’amica della sposa prova ad inseguire urlando l’amante del non-sposo. Il video è diventato virale su Tik Tok, raggiungendo in poche ore il tetto delle 100 mila visualizzazioni.

Ovviamente non sono mancanti i commenti ironici sul web. “La signora che grida sembra Vanna Marchi dei vecchi tempi“, scrive un utente oppure qualcun altro scettico scrive:” Ma siamo sicuri che si tratti di una storia vera?“. Altri notano un dettaglio bizzarro:”La sposa indossa le sneakers il giorno del matrimonio? Mah, a me sembra una messa in scena“. Infine, immancabili sono i messaggi di solidarietà alla sposa:” Uno così molto meglio perderlo che trovarlo“, “Felicissima di essere single“.