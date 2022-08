Per Matt non c’era più speranza ma la moglie rifiuta di staccare le macchine: 3 anni dopo ecco che accade

La moglie si rifiuta di staccare le macchine dell’uomo al quale non era stata data speranza. Quello che è successo dopo 3 anni a Matt è incredibile.

Sono storie molto diffuse, purtroppo quelle di persone senza speranza ma ancora attaccate alle macchine. Quella che vi raccontiamo ha lasciato tutti senza parole.

La storia risale a qualche anno fa. Danielle Josey Davis era sposata da soli sette mesi quando un devastante incidente in moto lasciò suo marito in vita e in coma.

Matt, dato per spacciato ora vive con la moglie

I medici erano stati molto chiari con la donna, spiegando che per il marito, Matt Davis, ci poteva essere una probabilità del 90% che non si svegliasse mai. Per questo il consiglio fu di staccare le macchine che tenevano in vita il marito.

Danielle, che aveva 24 anni quando accadde l’incidente e aveva iniziato a frequentare Matt, allora 23enne, solo due mesi prima del loro matrimonio, ha raccontato a ABC News la storia, dallo choc appena accaduta la tragedia, alla decisione personale di dire un no convinto ai medici, e di voler continuare a far vivere il marito, perché sapeva che “non era ancora il momento”.

Il padre di Matt era morto due anni prima dell’incidente e sua madre era troppo malata per prendersi cura di lui, ha detto Danielle. Ma Danielle ha preso la decisione di tenerlo in vita e alla fine ha combattuto per portarlo in riabilitazione e portarlo a casa, tornando a casa di sua madre.

Il momento che ha lasciato senza parole è stato quando gli hanno chiesto cosa voleva mangiare e lui ha risposto con un sussurro appena udibile. “Non ti prendo in giro, dice, ‘involucro di pollo di bufalo da Cheddar’s'”, ha detto, spiegando che era stato il suo cibo preferito. Matt, con il tempo e la terapia, si è ripreso incredibilmente, anche se non ricorda di Danielle prima dell’incidente.

“Sono sicuro di averla sposata“, ha detto però Matt a ABCNews. Oggi la coppia vive di nuovo insieme una vita serena, ed ha un profilo Instagram di coppia dove raccontano la loro quotidianità, non dimenticando mai la straordinaria e unica esperienza che hanno vissuto insieme anni fa.