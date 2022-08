And Just Like That 2, annunciato il grande ritorno: il personaggio più amato questa volta ci sarà

And Just Like That 2 ci sarà. Il secondo capitolo del sequel di SATC vedrà il ritorno del personaggio più amato della serie.

È in arrivo una seconda stagione del sequel di Sex and The City, ed i fans sono già in visibilio. Ma la notizia che arriva dall’America è ancora più succulenta.

Il successo planetario della serie Sex And The City è sotto gli occhi di tutti. Le storie delle quattro amiche newyorchesi Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte, è entrata nel cuore di milioni di persone negli ultimi anni.

And Just Like That, il ritorno di Aidan

I fans di Sex and the City possono festeggiare il ritorno di uno dei personaggi più amati: Aidan Shaw, interpretato da John Corbett, in And Just Like That 2 della HBO Max.

L’ex storico della protagonista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) sembra sarà presente in diversi episodi della nuova stagione, secondo le fonti del quotidiano americano Deadline. I rappresentanti di HBO Max e Corbett non hanno ancora commentato. Aidan e Samantha sono stati i grandi assenti del sequel di SATC, ma già Corbett aveva accennato alla sua possibile partecipazione, dicendo a Page Six nell’aprile 2021 “Penso che potrei essere in parecchi [episodi]”.

La Parker, che è anche produttore esecutivo di And Just Like That, aveva commentato “È stato divertente. È stato divertente per lui dirlo“, specificando che l’attore aveva chiesto scusa per aver scherzato su questa affermazione. Il produttore esecutivo Michael Patrick King ha spiegato a Deadline perché Aidan non è apparso nella prima stagione, riferendosi alle conseguenze della morte di Mr Big, marito di Carrie.

Corbett ha interpretato Aidan Show, il fidanzato di Carrie Bradshaw nelle stagioni 3 e 4 di Sex and the City, una storia alla quale i fans sono rimasti molto legati. La coppia nella serie si è lasciata due volte, la prima volta dopo che lei ha confessato di essere andata a letto con il suo futuro marito Mr. Big, e la seconda quando non poteva impegnarsi dopo che Aidan si è proposto e i due si erano fidanzati.

Dopo anni, in un episodio di SATC, i due si rincontrano casualmente per le strade di Manhattan, nella scena Aidan è in braccio con il figlio piccolo avuto dalla moglie. In seguito, nel film per il cinema Sex And the City, Carrie e Aidan si incontrano di nuovo casualmente, addirittura ad Abu Dabhi. Ora i fans sono in trepida attesa di vedere se ci sarà un altro incontro tra i due, e chissà se questa volta definitivo.

In streaming, la seconda stagione sarà disponibile su HBO Max negli Stati Uniti e su Now nel nostro Paese in concomitanza della sua messa in onda su Sky Serie.

