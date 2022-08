Domenica indimenticabile, per 3 segni in positivo ma per altri 3 in negativo

Una domenica indimenticabile per 3 segni zodiacali, così ci dicono le stelle, ma altri 3 saranno in un mood negativo. Vediamo insieme di chi si tratta.

Questa ultima domenica di agosto le stelle si dividono, e ci danno sia buone notizie che meno.

Eccoci arrivati alla fine dell’ultimo weekend del mese di agosto, ma il caldo e l’estate sembrano ancora non finire.

Oroscopo di domenica 28 agosto, chi va su e chi va giu?

I nati il 28 agosto sono del segno della Vergine, ed il loro Santo Protettore è Sant’Agostino. Chi nasce in questa data ha doti di oratore, e risulta agli occhi e alle orecchie delle persone molto ben preparato; purtroppo l’altro lato della medaglia del suo carattere gli crea molti problemi, poiché ha una mente rigida ed una chiusura che lo porta ad essere inamovibile su molti fronti.

In questo giorno sono nati personaggi famosi, tra i quali spiccano lo scrittore Giorgio Bocca, il giornalista Maurizio Costanzo, e Johann Wolfang Goethe. Ma vediamo invece cosa ci dicono le stelle per questa domenica di fine agosto. Se dovessimo immaginare l’ascensore dell’oroscopo, potremmo dire che 3 segni salgono, e 3 segni scendono.

La giornata si prevede positiva per 3 segni zodiacali: Vergine, Capricorno e Sagittario.

Il segno della Vergine ha dalla sua parte la Luna, e la giornata di oggi è tutta all’insegna dell’amore, ma anche il lavoro ha influssi positivi, e ne potrete approfittare da inizio settimana. Il Capricorno anche è circondato da vibrazioni positive in fatto di relazioni, e le stelle consigliano di buttarvi, soprattutto ai single! Gli amici del Sagittario avranno buone nuove dal lavoro, ma soprattutto tanta voglia di vivere la passione.

Giornata decisamente giù di tono, invece, per 3 segni zodiacali: Acquario, Leone e Pesci.

Le stelle consigliano agli amici dell‘Acquario di andare con i piedi di piombo in amore, perché potrebbero esserci alcune incomprensioni, mentre sul lavoro siete ancora bloccati da alcune paure che sono però solo nella vostra testa. Problemi e pensieri sul lavoro anche per gli amici del Leone, mentre in materia di sentimenti oggi non ci sono i ruggiti che vi contraddistinguono. Infine gli amici dei Pesci, ai quali le stelle consigliano di chiarire con il partner o una nuova fiamma in fretta, perché le vibrazioni non promettono bene per i prossimi giorni. Sul lavoro siate prudenti, e non abbiate fretta se le cose sembrano non muoversi come vorreste, perché qualche novità potrebbe arrivare, ma non prima di settembre inoltrato.